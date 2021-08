Meteo, 16 agosto instabile su parte del Nord poi graduale calo termico

Lunedì 16 agosto aumenterà l’instabilità al Nord, dove si formeranno numerosi temporali, e anche di forte intensità, soprattutto al Nordest, a causa di una perturbazione atlantica che si addosserà alle Alpi, causando l’infiltrazione di correnti relativamente fresche che causeranno anche un primo calo termico al Nord e parte del Centro; al Sud invece ancora protagonista il caldo intenso, destinato addirittura a un ulteriore temporanea intensificazione. Questa nuova perturbazione, assieme alle correnti fresche che la accompagnano, successivamente, tra martedì e giovedì, porterà un po’ di temporali anche al Centro-Sud e metterà ovunque fine all’ondata di caldo intenso.

Previsioni meteo per lunedì 16 agosto

Lunedì giornata tra sole e nuvole al Nord, con rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno Alpi, Venezie e Lombardia Orientale. Al Centro-Sud e Isole prevalenza di cielo sereno. Temperature massime in calo al Nord e medio versante tirrenico, in crescita invece al Sud e Isole. Venti moderati di Maestrale sulla Sardegna, di Libeccio sugli altri mari di ponente e sullo Ionio, di Scirocco sull’Adriatico. Mari in generale mossi.

Previsioni meteo per martedì 17 agosto

Martedì alternanza tra sole e nuvole al Nordest, regioni centrali e Campania, con isolati rovesci e temporali su Alpi Orientali, Emilia, Romagna, Marche e Abruzzo. Temperature massime in diminuzione in gran parte del Nord, Centro, Campania, Basilicata, nord della Puglia e Sardegna.