Meteo, 16 agosto con alcuni temporali poi forte fase instabile e crollo termico

Una debole circolazione ciclonica determinerà un aumento dell’instabilità sui settori occidentali della Penisola fino a sabato. Il caldo intenso insisterà al Centro-Sud, in Sicilia e parte del Nord-Est. Dai dati più recenti, invece, giungono conferme di un probabile drastico cambio di scenario a partire da domenica, quando una più organizzata perturbazione atlantica (la n.4) attraverserà tutto il Paese portando molti temporali e, soprattutto, il tanto agognato calo termico per via della massa d’aria più temperata al seguito. Fra domenica e lunedì, dunque, si attende un generale e sensibile crollo delle temperature (anche di 10 gradi rispetto alla situazione attuale) e quindi la fine della prolungata ed estenuante fase calda che, al di là di alcune oscillazioni, ci sta tenendo sotto scacco dal primo fine settimana di luglio. Passata, poi, la fase temporalesca, il tempo tornerà stabile con un clima gradevole fino a metà settimana, in attesa di una probabile nuova successiva risalita delle temperature.

Prevision meteo per oggi, venerdì 16 agosto

Al mattino nuvoloso su Liguria, Piemonte, coste toscane e laziali e Sardegna, con occasionali rovesci o temporali fra Ponente ligure, Cuneese e sud della Sardegna; più soleggiato altrove, con solo delle velature. Nel pomeriggio sviluppo di temporali lungo le Alpi, l’Appennino settentrionale, sulla pianura emiliana e la Toscana, in Sardegna e, più sporadicamente, anche nelle zone interne del Centro. Non si escludono fenomeni intensi, grandinate e raffiche di vento. Temperature massime in ulteriore lieve calo in Sardegna e al Nord-Ovest; punte fino a 35-36 gradi al Nord-Est, 37-38 gradi al Centro, 38-40 gradi al Meridione. Venti a deboli, salvo raffiche nelle aree temporalesche.

Previsioni meteo per sabato 17 agosto

Nella giornata di sabato sole sulla maggior parte del Paese ma con una generale tendenza all’aumento della nuvolosità. Qualche temporale possibile fin dal mattino in Sardegna specialmente nel Nord dell’isola.

In giornata isolati temporali di calore sull’Appennino centro-meridionale e nel Nord della Puglia. Ancora rovesci e temporali in Sardegna. Nel pomeriggio una perturbazione dalla Francia si avvicina al Nordovest determinando alcuni rovesci sulle Alpi, principalmente quelle occidentali.