Meteo, lunedì 30 intensa ma veloce perturbazione. La tendenza per Halloween

All’inizio della prossima settimana assisteremo al passaggio di un’altra veloce ma intensa perturbazione atlantica, la numero 9 del mese, sul Centro-Nord.

Lunedì 30 ottobre tempo instabile al Nord e in Toscana con rovesci sparsi, meno probabili in Piemonte e con possibilità di temporali anche forti nel Levante ligure. Nel resto del Paese tempo prevalentemente soleggiato. Venti di Scirocco in sensibile rinforzo soprattutto sui bacini di ponente. Temperature in aumento su tutte le regioni.

Tra la notte di lunedì e la mattina di martedì 31 la perturbazione attraverserà il Centro-Nord accompagnata da precipitazioni diffuse, in particolare sulla Lombardia, al Nord-Est, nel Lazio e in Toscana. Ulteriore intensificazione dei venti meridionali che diventeranno molto forti, dapprima da sud-est poi di Libeccio. Nel pomeriggio il tempo migliorerà al Nord-Ovest, avremo ancora qualche pioggia sull’estremo Nord-Est; rovesci a carattere isolato al Centro e in Campania.

Temperature in lieve calo al Centro-Nord e in Sardegna; valori ancora ben oltre le medie sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia.

Anche l’inizio di novembre si profila molto piovoso, con altre perturbazioni dirette verso l’Italia. La n.1 del mese sulle regioni meridionali tra mercoledì 1 e giovedì 2. La n.2, molto più attiva, tra giovedì e sabato 4 su tutto il Paese.

Le temperature saranno altalenanti: in sensibile aumento a inizio settimana al Centro-Sud, in successiva generale diminuzione per l’ingresso di aria più fresca da ovest.