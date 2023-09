Meteo, da metà settimana generale miglioramento con temperature in crescita

Nei primi giorni della prossima settimana il vortice di bassa pressione che si formerà a ridosso della Penisola, gradualmente si muoverà verso sud-est, fino a portare il suo centro sullo Ionio entro la giornata di mercoledì 27 settembre. Alle sue spalle si prevede un rinforzo dell’alta pressione che porterà stabilità del tempo a partire dalle regioni occidentali.

Lunedì 25 settembre sarà una giornata soleggiata al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, mentre nel resto del’Italia insisteranno le nuvole accompagnate da piogge e locali temporali. Le temperature subiranno un ulteriore calo al Sud e in Sicilia mentre nelle altre regioni si prevede un leggero rialzo.

Martedì 26 l’instabilità dovrebbe continuare a insistere al Sud e in Sicilia dove non mancheranno alcuni temporali a carattere intermittente. Nel resto del Paese prevarrà il sole. Le temperature saranno in generale rialzo con valori che torneranno sopra la media al Nord e sulle regioni tirreniche.

Mercoledì 27 proseguirà la fase di miglioramento che si estenderà anche a buona parte del Sud; solo i settori ionici saranno ancora interessati da un po’ di instabilità, con qualche residuo temporale che si formerà con più probabilità tra Calabria, Sicilia e rilievi della Basilicata.

Nella seconda parte della settimana si prospetta un ulteriore rinforzo dell’alta pressione che dovrebbe garantire prevalenti condizioni di stabilità accompagnata da temperature quasi ovunque al di sopra della media.