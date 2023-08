Meteo, 31 agosto con tempo buono. Settembre si aprirà con sole e caldo

La perturbazione (la numero 4 di agosto) responsabile del maltempo e del brusco calo termico di questi ultimi giorni, si sta allontanando dal nostro Paese e nella giornata di giovedì 31 agosto, il tempo tornerà più stabile, con rischio molto basso di temporali e una generale attenuazione dei venti.

Con il rinforzo dell’alta pressione, anche le temperature torneranno gradualmente ad aumentare, portandosi su valori normali per la stagione entro il fine settimana, che sarà quindi caratterizzato da un clima più estivo, ma con un caldo senza eccessi, con punte massime intorno o di poco oltre i 30 gradi solo in alcuni settori della Pianura Padana, nelle valli interne, pianure del Centro-Sud e nelle Isole.

La stabilità atmosferica garantita dall’alta pressione dovrebbe continuare anche nella prima parte della prossima settimana.

Le previsioni meteo per giovedì 31 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni centrali adriatiche, in Puglia, nella Calabria ionica, nella Sicilia occidentale e in Sardegna; al mattino ampi rasserenamenti anche su pianure, coste adriatiche del Nord e sulle regioni centrali. Nel resto d’Italia nuvolosità irregolare. Al mattino qualche pioggia su Liguria di Levante e nord-ovest della Toscana; nel pomeriggio locali piovaschi su Alpi orientali, Appennino settentrionale e in forma sporadica nelle zone interne montuose del Centro e della Sicilia orientale.

Temperature massime in lieve rialzo al Centro-Nord, ma ancora quasi dappertutto inferiori alla norma. Venti deboli salvo moderati rinforzi di Maestrale tra Corsica e Sardegna e di Libeccio nel mar Ligure.

Le previsioni meteo per venerdì 1 settembre

Tempo in ulteriore miglioramento e in prevalenza soleggiato al Centro-Sud e nelle Isole; nuvolosità sparsa al Nord, più compatta al mattino in Friuli Venezia Giulia e in Liguria, dove non si escludono deboli pioggia o pioviggini. In serata qualche pioggia in Piemonte e a ridosso delle Prealpi lombarde.

Temperature in generale ma contenuto rialzo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti ovunque molto deboli, a prevalente regime di brezza. Mari generalmente poco mossi.