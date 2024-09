Meteo: domenica 15 settembre tempo più stabile. A inizio settimana nuovi temporali: ecco dove

La giornata di domenica 15 settembre segnerà l’allontanamento definitivo della perturbazione attualmente presente sull’Italia (tempesta Boris). Il rialzo da ovest della pressione al suolo e correnti nord-occidentali più stabili e asciutte in quota, favoriranno una giornata prevalentemente soleggiata su gran parte dell’Italia. Un po’ di nuvolosità irregolare potrà ancora scorrere sull’estremo Nordest, sul medio e basso Adriatico e sul basso Tirreno con le ultime brevi piogge modeste lungo le coste adriatiche della Puglia, nel Reggino e nel nord della Sicilia.

Le temperature registreranno dei rialzi nelle Alpi, nel settore ligure, in quello tirrenico e in Sardegna ma in generale rimarranno sotto le medie stagionali con massime per lo più comprese tra 20 e punte non oltre i 25-27 gradi. La ventilazione sarà in attenuazione ma con un Maestrale ancora moderato sul basso Adriatico e in prossimità delle Isole, fino a forte nel Canale di Sardegna.

Per la prossima settimana sulla scena europea si configurerebbe il consolidamento di un corridoio di alta pressione esteso dal medio Atlantico fino alla Scandinavia che farà da blocco verso le correnti atlantiche ed isolerà più a sud una circolazione di bassa pressione con centro tra i Balcani e il Mediterraneo centrale. Anche l’Italia quindi subirà l’influenza di questa circolazione con una massa d’aria ancora un po’ fresca per la stagione (la tendenza sarà comunque per dei lievi rialzi) e con condizioni di variabilità. I conseguenti dettagli in termini di nuvole e fenomeni risultano ancora piuttosto incerti.

Secondo le attuali proiezioni lunedì 16 prevarrà comunque un tempo asciutto con poche piogge sulle regioni del medio Adriatico, in Calabria, Sicilia e a ridosso delle Alpi occidentali. Martedì 17 venti in generale rinforzo in rotazione attorno a un minimo di pressione al suolo centrato sul basso Tirreno; il tempo dovrebbe peggiorare in modo più significativo al Sud e nelle Isole con piogge o rovesci sparsi anche temporaleschi. Nuvole anche consistenti e qualche fenomeno anche sul medio Adriatico e lungo le Prealpi. Mercoledì 18 ancora condizioni di instabilità al Sud e nelle Isole con fenomeni più importanti in risalita anche verso l’Abruzzo e le Marche. Queste le indicazioni di massima, ma per conferme e maggiori dettagli bisognerà attendere gli aggiornamenti dei prossimi giorni.