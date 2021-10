Il nucleo di aria fredda polare si sta allontanando in direzione della Grecia, e già nella giornata di oggi il maltempo si attenuerà in modo significativo anche all'estremo Sud.

L’intensa e fredda ventilazione settentrionale, invece, si attenuerà solo a partire da sabato: la giornata di oggi sarà quindi ancora insolitamente fredda per il periodo, mentre da domani le temperature torneranno a salire.

Le previsioni meteo per venerdì 15 ottobre

Oggi osserveremo un'alternanza tra sole e nuvole al Sud e sulle regioni centrali adriatiche, con poche piogge residue solo al mattino sul Salento. Nel resto d’Italia il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime in lieve calo al Centro-Nord e nelle Isole, e all'alba i valori saranno localmente sotto i 5 gradi nelle regioni settentrionali. Temperature massime in ulteriore lieve flessione all’estremo Sud, stazionarie o in leggero rialzo altrove, comunque ancora in generale inferiori alla norma. Venti da moderati a forti di Tramontana al Centro-Sud, fino a burrascosi sullo Ionio, con raffiche a 80-90 Km/h e mare agitato al largo.

Le previsioni meteo per sabato 16 ottobre

Domani un po’ di nuvole al Nord-Est, sulle regioni adriatiche, al Sud e sulle Isole, ma alternate a sprazzi di sole e con isolati piovaschi solo in Sardegna e in Sicilia. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature quasi dappertutto in crescita e in generale più vicine ai valori medi stagionali, soprattutto al Nord. I venti tenderanno ad attenuarsi, ma localmente risulteranno ancora moderati settentrionali al Sud e in Sicilia. I mari del Centro-Sud saranno in generale mossi, ma con moto ondoso in attenuazione.