Meteo, 15 maggio con nubifragi al Nord e caldo anomalo al Sud: le previsioni

Un’intensa perturbazione (la n.5) sta transitando sulla parte settentrionale dell’Italia dove si attendono due giornate caratterizzate da condizioni di forte maltempo con precipitazioni abbondanti e persistenti. Non si escludono anche nubifragi che potranno generare pesanti criticità, pertanto il consiglio è quello di seguire le allerte e le indicazioni della Protezione Civile. Le regioni centro-meridionali, invece, saranno coinvolte in minima parte, con pochi fenomeni lungo l’Appennino e nei settori più settentrionali del Centro, in particolare sulla Toscana, dove saranno comunque possibili fenomeni intensi. La massa d’aria umida e calda che precede e accompagna il vasto sistema perturbato sarà all’origine del caldo anomalo previsto in questi prossimi giorni sulle regioni meridionali dove le temperature potranno raggiungere e superare localmente la soglia dei 30 gradi. Da venerdì l’ondata di maltempo al Nord tenderà ad attenuarsi, seppure con la persistenza di un’atmosfera a tratti instabile; in tal modo, le temperature potranno risalire un po’, dopo il calo dovuto al tempo perturbato, mentre sulle regioni meridionali i flussi di aria calda continueranno a mantenere un clima pressoché estivo.

Previsioni meteo per mercoledì 15 maggio

Molte nubi al Nord, accompagnate da precipitazioni diffuse e insistenti, particolarmente abbondanti su alta pianura padana e settore prealpino. Nel corso della giornata possibile anche la formazione di temporali su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Nuvolosità estesa anche su Toscana, Umbria e Marche con alcune piogge intermittenti o brevi rovesci. Un po’ di nuvole sparse nel resto del Centro-Sud, ma alternate a schiarite ampie e con scarso rischio di pioggia. Temperature massime in calo al Nord e sull’ovest della Sardegna, stabili o in lieve rialzo altrove. Venti intensi di Scirocco su Adriatico, Ionio e Canale di Sicilia, con mari fino a molto mossi.

Previsioni meteo per giovedì 16 maggio

Ancora nuvoloso o molto nuvoloso al Nord con piogge e temporali a tratti intensi, maggiormente diffusi fra pomeriggio e sera. Possibili rovesci o temporali anche sulla Toscana, specie nel centro-nord della regione; fenomeni a carattere più isolato tra Marche e Umbria. Nuvolosità molto più irregolare nel resto del Centro, al Sud e sulle Isole, con schiarite a tratti anche ampie e tempo asciutto. Temperature massime in ulteriore aumento al Sud e sulla Sicilia, con picchi di 30 gradi e localmente anche oltre; locali rialzi anche nel resto del Paese, eccetto in Sardegna. Venti da moderati a forti di Scirocco su Adriatico e Ionio, con mari molto mossi, fino a localmente agitato lo Ionio.