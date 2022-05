Meteo: 15 maggio con caldo estivo e qualche temporale. Ecco dove

L'anticiclone continua a dominare la scena meteo in Italia e in buona parte dell'Europa, accompagnato dall'afflusso di aria calda sub-tropicale. Nel Belpaese le temperature si manterranno quindi su valori estivi, con le massime ben superiori alla norma, anche di 6-8 gradi. Secondo lo scenario attuale la giornata più calda sarà quella di martedì 17 maggio, quando le temperature massime saranno diffusamente vicine ai 30 gradi e potranno spingersi in qualche caso fino a 31-32 gradi.

Nonostante l’alta pressione, sui settori di montagna e sulle vicine pianure del Nord l’atmosfera resta instabile: specialmente nelle ore pomeridiane e di inizio sera, si osserverà lo sviluppo di rovesci sparsi e locali temporali. Nei prossimi giorni occasionali episodi di instabilità interesseranno anche la dorsale appenninica.

Le previsioni meteo per domenica 15 maggio

Al mattino un po’ di nubi sparse al Nord-Ovest, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Nel pomeriggio tendenza all’aumento dell’instabilità al Nord, con formazione di rovesci sparsi e locali temporali su aree alpine ed Appennino settentrionale, con il parziale coinvolgimento anche delle pianure tra Piemonte, Lombardia e settori occidentali di Veneto ed Emilia. Un po’ di nubi in sviluppo anche lungo l’Appennino centro-meridionale con occasionali e brevi piovaschi.

Temperature massime in lieve aumento nel Nord-Est, stazionarie altrove; valori massimi per lo più compresi tra i 24 e i 30 gradi. Venti moderati da est nel Canale di Sardegna con mare un po’ mosso; deboli altrove ma con possibili raffiche nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per lunedì 16 maggio

Tempo inizialmente soleggiato, salvo un po’ di nuvolosità sparsa e irregolare sulle aree alpine e pedemontane del Nord. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci sparsi e temporali su Alpi, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Appennino centro-meridionale più probabili dall’Abruzzo fino alla Basilicata e alle Murge.

Temperature senza variazioni di rilievo, superiori alle medie stagionali: clima pomeridiano tipico di inizio estate con massime per lo più tra 25 e 28 gradi ma con punte di 29-30. Venti deboli o molto deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo le coste e possibili raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.