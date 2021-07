Sull’Europa centrale è presente vortice di bassa pressione, centrato sulla Germania, capace di influenzare le condizioni meteo sull’Italia. I suoi effetti si faranno sentire anche nei prossimi giorni, perché il vortice si muoverà verso sud, facendo ulteriormente aumentare l’instabilità sul nostro territorio. In questo giovedì 15 luglio rovesci e temporali riguarderanno per lo più il Nord e localmente la Toscana; venerdì 16 l’instabilità si diffonderà su gran parte del Centro-Nord; durante il fine settimana del 17 e 18 luglio, invece, i fenomeni si concentreranno sul Centro-Sud, interrompendo una lunga fase in totale assenza di piogge.

Il clima in queste giornate si manterrà piuttosto fresco per il periodo con temperature anche inferiori alle medie climatiche tipiche di luglio: in generale i valori non supereranno la soglia dei 30 gradi, con punte di 31-33 gradi al massimo. L’Italia resta sotto l’effetto dei venti di Maestrale, la cui insistenza sta portando il moto ondoso dei nostri mari da mosso a molto mosso.

Le previsioni meteo per giovedì 15 luglio

Nuvolosità diffusa al Nord, con rovesci sparsi sulle Alpi centro-orientali in estensione anche sul settore occidentale e sull’Appennino settentrionale, fenomeni più frequenti nel pomeriggio e con un aumento del rischio di piogge e temporali sui settori di Pianura verso sera. In generale soleggiato sul resto d’Italia, nonostante qualche temporaneo aumento della nuvolosità sui settori tirrenici, specialmente in Toscana dove in mattinata non si esclude il rischio di pioggia.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord, regioni tirreniche e Sardegna; in ulteriore lieve calo invece al Sud e in Sicilia. Venti di Maestrale e Libeccio più intensi sui bacini di Ponente, dove i mari risulteranno anche molto mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 16 luglio

Tempo instabile sul Centro-Nord con possibili piogge sparse fin dal mattino tra Veneto ed Emilia Romagna, Marche e regioni centrali; nel pomeriggio temporali più diffusi su Alpi e Appennino, settori interni delle regioni centrali, ma localmente anche in Pianura Padana e lungo le coste liguri e Adriatiche. Al Sud e sulle Isole, prevalenza di sole anche se con il transito di un po’ di nuvolosità; rischio di temporali pomeridiani sui settori interni della Puglia settentrionale.

Temperature senza grandi variazioni, valori massimi per lo più inferiori ai 30 gradi, con pochi gradi in più sui settori ionici. Insiste il vento di Maestrale, con mari molto mossi in prossimità della Sardegna.