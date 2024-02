Meteo, 15 febbraio stabile e molto mite: le previsioni

L'alta pressione, tornata a occupare tutta la nostra Penisola, garantirà prevalenza di tempo stabile, asciutto e insolitamente mite. Le temperature saliranno in tutta Italia e porteranno al di sopra delle medie stagionali, con valori tipici di metà-fine marzo, diffusamente di 15 gradi e oltre. La fase insolitamente mite si farà sentire anche in montagna e in particolare sulle Alpi, dove lo zero termico si posizionerà oltre i 3000 metri. Un parziale cambiamento della situazione avverrà tra venerdì e sabato, quando una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale lambirà l’Italia, portando un aumento della nuvolosità e anche qualche pioggia, mentre le temperature rimarranno ben al di sopra della normai. Segnaliamo infine, per queste giornate, l’aumento del pericolo valanghe (diffusamente marcato) su Alpi e Prealpi a causa del rialzo termico e degli abbondanti accumuli di neve fresca caduta a quote medio-alte.

Le previsioni meteo per giovedì 15 febbraio

Giovedì tempo in prevalenza soleggiato nonostante un po’ di nuvolosità innocua in transito al Centro-Nord; in particolare nelle regioni settentrionali, in Toscana e in Sardegna il cielo potrà presentarsi temporaneamente anche nuvoloso. Al Sud cielo sereno praticamente ovunque. Al mattino nebbie sulla pianura padana orientale a cavallo del corso del Po. Temperature massime in crescita sulle Alpi e in gran parte del Centro-Sud. Clima ovunque mite. Zero termico sulle Alpi oltre i 3000 metri. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Scirocco nel Canale di Sardegna e di Tramontana tra il Salento e il Mar Ionio con mari mossi.