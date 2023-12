Meteo, 15-16 dicembre con venti freddi, neve e calo termico: le previsioni

La perturbazione in movimento sull’Italia nelle prossime ore porterà ancora maltempo al Sud e regioni centrali adriatiche, con piogge sparse anche a carattere di rovescio e nevicate sull’Appennino Centrale oltre 1200-1400 metri, mentre fredde correnti settentrionali scivoleranno sulla Penisola, causando un generale abbassamento delle temperature. Domani la perturbazione si allontanerà, favorendo un miglioramento del tempo anche al Centro-Sud, mentre l’aria fredda causerà un ulteriore calo termico: in pochi giorni lo sbalzo di temperature risulterà quindi notevole, in alcune località anche di 10-12 gradi, con il passaggio da un clima insolitamente mite a valori al di sotto della norma. Nel frattempo una robusta area di alta pressione comincerà a occupare l’Europa Occidentale ed entro domenica anche il settore centrale del continente andando ad abbracciare pure il nostro Paese, a partire dalle regioni settentrionali: l’inizio della prossima settimana sarà perciò caratterizzato da condizioni meteo stabili e da un generale rialzo termico, con valori oltre le medie stagionali soprattutto in montagna.

Le previsioni meteo per venerdì 15 dicembre

Venerdì tempo in prevalenza soleggiato al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, ma con nebbie sulla Pianura Padana in queste prime ore del giorno. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse nel corso del girono su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, con neve sull’Appennino Centrale oltre 1200-1400 metri. Temperature massime in calo al Centro-Sud, senza grandi variazioni al Nord e Sardegna. Venti forti settentrionali al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per sabato 16 dicembre

Sabato un po’ di nuvolosità residua sul medio e basso versante adriatico, lungo l’Appennino e sul basso Tirreno con deboli precipitazioni isolate tra basse Marche, Abruzzo, Molise (limite della neve sui rilievi anche sotto i 1000 metri) e sulla Sicilia tirrenica. Altrove ampie schiarite, ma con il rischio nelle ore fredde di alcune nebbie sulla Valle Padana centrale. Ancora venti intensi settentrionali con temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.