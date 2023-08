Meteo, per Ferragosto terza ondata di caldo intenso

Domenica 13 agosto sarà un’altra giornata di tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Farà in parte eccezione solo l’arco alpino dove in giornata si svilupperanno un po’ di nuvole significative associate a locali e brevi rovesci o temporali possibili nelle ore più calde. Più modesti e innocui i cumuli pomeridiani in sviluppo sull’Appennino settentrionale e in quello calabrese. Le temperature saranno per lo più in ulteriore lieve aumento con massime quasi ovunque comprese tra 27 e punte di 34-36 gradi al Nord-Est, nelle zone interne del Centro e in Sardegna. Al Sud clima un po’ meno caldo anche grazie a una residua ventilazione settentrionale sulla Puglia e sullo Ionio che tenderà comunque a esaurirsi entro lunedì.

Per la settimana di Ferragosto si confermerebbe poi la persistenza di condizioni anticicloniche associate a una massa d’aria di origine africana destinata a riscaldarsi. In un quadro di stabilità potrebbero fare sempre un po’ eccezione le zone alpine interessate da episodi di instabilità con possibili rovesci o temporali di calore nelle ore più calde della giornata; intorno a metà settimana non è escluso un locale interessamento anche delle pianure del Nord-Ovest. Il graduale aumento delle temperature renderà di giorno in giorno più diffusi valori massimi prossimi o superiori alla soglia dei 35 gradi con una situazione quindi di caldo e afa intensi anche se non estremi.

In questa che si profila essere la terza ondata di calore dell’estate l’anomalia termica rispetto alla norma dovrebbe risultare più accentuata al Centro-Nord, in particolare al Nord-Ovest e nel settore alpino con uno zero termico a quote prossime ai 4500 m.

Per una conferma di questa tendenza e ulteriori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti.