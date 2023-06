Meteo, prima e intensa ondata di calore. Tra mercoledì 21 e venerdì 23 giugno apice del caldo

Anticiclone nord-africano: temperature diffusamente sopra i 30°C con picchi prossimi ai 38-40°C, caldo notturno, afa in aumento e zero termico in montagna oltre 4000 m

17 Giugno 2023 - ore 11:59 Redatto da Redazione Meteo.it