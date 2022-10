Meteo: venerdì 14 ottobre variabile. Nel weekend alta pressione e clima mite

Nella giornata di venerdì 14 ottobre la perturbazione numero 3 abbandonerà le regioni meridionali seguita da un flusso di correnti nord occidentali che determinerà molta variabilità, soprattutto sui versanti occidentali della Penisola. Da segnalare qualche locale pioggia o breve rovescio in mattinata sulla Toscana, in seguito su Calabria meridionale e nord della Sicilia.

Al Nord si osserverà un aumento irregolare delle nubi nella seconda parte del giorno legate ad un sistema nuvoloso in transito sull'Europa centrale, ma che non interesserà il nostro Paese, fatta eccezione per la barriera alpina dove potrebbero verificarsi alcune precipitazioni tra la fine di venerdì e le prime ore di sabato 15 ottobre.

Nel fine settimana il clima si riscalda e il tempo migliora grazie ad una rimonta dell'alta pressione: non esclusi picchi fino a 30 gradi in Sardegna. La tendenza meteo

Nel fine settimana, infatti, si assisterà ad una rimonta dell'alta pressione sud tropicale che assicurerà condizioni prevalenti di stabilità atmosferica su tutto il nostro Paese. Non mancherà, tuttavia, ancora qualche passaggio nuvoloso, soprattutto sabato 15 ottobre e sulle regioni settentrionali, mentre sulla Toscana si addenseranno strati di nubi basse che potrebbero dar luogo a piogge molto deboli o pioviggini nella parte settentrionale della regione.

Secondo le attuali proiezioni a lungo termine, la fase anticiclonica potrebbe accompagnarci fino a metà della prossima settimana. Dal punto di vista termico continuerà la fase mite con temperature leggermente superiori alla norma. La tendenza è per un ulteriore riscaldamento a partire da domenica 16 ottobre e dalla Sardegna dove, complice anche l'innesco dei venti di Scirocco, si potranno raggiungere i 30 gradi.