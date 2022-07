Meteo 14 luglio, ondata di caldo al via: ecco quali sono le città più roventi

Il caldo africano torna a dominare la scena meteo italiana, con una nuova intensa ondata di calore destinata a prendere il via tra giovedì 14 e venerdì 15 luglio. Forte anche il disagio dell'afa, che a causa degli elevati tassi di umidità contribuirà a rendere ancora più intensa la sensazione del caldo.

Venerdì e sabato saranno le due giornate più calde della settimana, con le temperature massime che da Nord a Sud torneranno a superare i 35 gradi con punte fino a 38-39 gradi. Domenica e nei primi giorni della prossima settimana farà ancora molto caldo, con temperature oltre la norma, ma con una leggera flessione nei valori massimi grazie all’afflusso di una massa d’aria un po’ meno calda proveniente dai Balcani.

Secondo le attuali proiezioni modellistiche il caldo dovrebbe però tornare a intensificarsi a partire da mercoledì 20 luglio, quando l’aria rovente di origine subtropicale potrà spingere i termometri fino a valori record. A parte qualche temporale sulle Alpi, specie del Nord-Est, per almeno una settimana non sono attese piogge di rilievo e la gravissima siccità è destinata a diventare ancora più critica.

Le previsioni meteo per giovedì 14 luglio

Giovedì giornata con un cielo sereno o al più poco nuvoloso al Centro-Sud e nelle Isole maggiori. Tempo nel complesso soleggiato anche sul Nord Italia dove però transiteranno un po’ di nuvole, specie al mattino e nel Triveneto, con la possibilità di isolati temporali pomeridiani sulle Alpi e a ridosso dell’Appennino ligure.

Temperature in aumento, con massime per lo più comprese fra 30 e 34 gradi e possibili picchi di 37-38 gradi. Venti di debole intensità, da segnalare solo un po’ di Maestrale tra basso Adriatico, Canale d’Otranto e Ionio settentrionale.

Milano e Bologna tra le città più calde della giornata, con una temperatura massima prevista di 35 gradi. Ancora più rovente Firenze, dove si dovrebbe arrivare a 36-37 gradi. Il caldo sarà intenso ma più sopportabile a Torino e a Roma, che secondo le previsioni meteo arriveranno a 31 gradi.

Le previsioni meteo per venerdì 15 luglio

Al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle Alpi Orientali, bagnate anche da qualche improvviso rovescio o temporale; sempre tanto sole altrove.

Temperature quasi dappertutto in crescita: caldo afoso intenso, con massime per lo più comprese fra 31 e 37 gradi e possibili picchi di 38-39 gradi.

Secondo le previsioni meteo, venerdì 15 luglio il caldo si farà sentire con più decisione anche in città, per esempio Milano dovrebbe raggiungere la soglia dei 37 gradi. La stessa temperatura massima è attesa a Bologna, e Firenze dovrebbe arrivare a 36°C. Caldo in intensificazione anche a Roma, che tuttavia dovrebbe restare entro i 35 gradi.