Meteo 13 giugno: prosegue l'ondata di caldo, con afa anche di notte! Fino a quando?

Prosegue la prima intensa ondata di caldo che ha investito l’Italia, con l’Anticiclone Nordafricano ancora protagonista nel Mediterraneo ed esteso sull’Europa centrale fino a lambire la Scandinavia, determinando in queste aree notevoli anomalie termiche.

In tutto il nostro Paese quindi proseguirà fino a sabato 14 giugno questa fase caratterizzata da condizioni estive, con prevalenza di tempo soleggiato e soltanto della locale instabilità pomeridiana sulle zone alpine. Il caldo e l’afa tenderanno ad aumentare, arrivando a punte massime in qualche caso superiori alla soglia dei 35 °C nelle aree interne del Centro-Sud e delle Isole, localmente anche in pianura Padana.

Nel corso di domenica 15 si conferma l’arrivo sul Nord Italia di una perturbazione che potrebbe dare luogo a un sensibile aumento dell’instabilità, con il rischio di temporali anche forti. Questo fronte instabile, secondo i dati attuali, lunedì 16 potrebbe insistere al Nord-Est e coinvolgere parte delle regioni centrali, accompagnato da temporali e da una massa d’aria più temperata. Per buona parte della prossima settimana il caldo dovrebbe mantenersi su livelli estivi ma sopportabili.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 13 giugno)

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con delle velature in transito al Nord e lo sviluppo di nubi nel pomeriggio su Alpi, Piemonte e Appennini, con qualche breve rovescio o temporale sulle Alpi occidentali.

Temperature in lieve aumento: massime per lo più tra 30 e 36 gradi, punte di 37-38 gradi in Sardegna. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo le coste e di Maestrale sulla Puglia e mari circostanti.

Le previsioni meteo per sabato 14 giugno

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso ovunque; nel corso del pomeriggio nubi e qualche breve rovescio o temporale su Alpi e Prealpi.

Ancora in prevalenza soleggiato nel resto del Paese, con il passaggio di sottili velature al Centro-Nord. Caldo e afa in intensificazione, anche nelle ore notturne. Venti deboli; mari calmi o poco mossi.