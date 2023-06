Meteo 14 giugno: nuova perturbazione, pioggia e temporali anche intensi. Le zone a rischio

Una nuova perturbazione (la numero 4 di giugno) ha raggiunto l’Italia e oggi porterà piogge sparse e temporali su gran parte del Centro-Sud, senza comunque risparmiare del tutto il Nord, dove favorirà l’instabilità, con improvvisi rovesci e temporali che si concentreranno soprattutto su Alpi e Nord-Ovest. Scivolando verso sud, domani la perturbazione concentrerà i suoi effetti soprattutto sulle regioni meridionali e del medio versante adriatico, interessate ancora da numerosi temporali, mentre nel resto d’Italia si assisterà a un graduale miglioramento del tempo.

L’ultima parte della settimana invece si preannuncia, al momento, caratterizzata da condizioni meteo stabili da nord a sud, con prevalenza di tempo soleggiato, comunque senza un caldo eccessivo grazie alla presenza di venti di Maestrale.

Le previsioni meteo per mercoledì 14 giugno

Giornata nuvolosa in tutta Italia. Numerosi acquazzoni e temporali, specie al pomeriggio, al Centro-Sud e Isole; isolati rovesci e temporali anche su Alpi, Piemonte, Liguria e, prevalentemente al mattino, sulla Lombardia.

Temperature massime in diminuzione nelle regioni adriatiche e nelle Isole, con poche variazioni altrove. Venti da deboli a localmente moderati.

Le previsioni meteo per giovedì 15 giugno

Ampie schiarite già dal mattino al Nord e Toscana, nel pomeriggio torna il sole anche in Umbria e Marche. Nuvole, piogge e temporali altrove, anche forti e insistenti al Sud.

Temperature in aumento al Nord, più contenuto al Centro, in calo al Sud. Venti in rinforzo: Maestrale su Tirreno e Isole, da nordest in Adriatico. Mari mossi.