Meteo, 14 gennaio molto freddo e ancora instabile al Sud

Fase di maltempo pienamente invernale. In questo inizio di settimana le precipitazioni stanno ancora coinvolgendo il medio Adriatico, le regioni meridionali e le Isole maggiori: piogge anche essere intense e a carattere di rovescio e neve sui rilievi appenninici fin verso i 200-300 metri di quota. Nella giornata di martedì 14 gennaio le precipitazioni continueranno a riguardare il Sud e la Sicilia, altrove i fenomeni tenderanno ad esaurirsi; continueranno però a soffiare forti venti da Nord e Nord-est in Liguria, alto Adriatico e al Centro-Sud, con mari anche molto agitati e rischio di mareggiate lungo le coste esposte, seppur la situazione stia andando verso una fase di generale attenuazione. Nel frattempo, al Nord il tempo resta stabile e per lo più soleggiato, ma con un clima freddo e intense gelate notturne e mattutine. L’attuale tendenza evidenzia un progressivo e timido miglioramento delle condizioni meteo a partire da metà settimana, ma con l’insistenza di un po’ di nuvolosità al Centro-sud e una situazione che potrebbe restare instabile tra la Calabria e le Isole Maggiori. In questo contesto - ancora affetto da ampi margini di incertezza – le temperature riguadagneranno qualche grado.

Previsioni meteo per martedì 14 gennaio



Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e sui settori costieri di Toscana e Lazio. Cieli in prevalenza nuvolosi, a tratti coperti altrove, con nubi più diffuse e compatte al Sud, in Sicilia e sul settore del medio basso adriatico. Per quanto riguarda le precipitazioni: il rischio di piogge sparse e rovesci riguarderà ancora una volta soprattutto il Sud e la Sicilia, specialmente sul settore ionico; nevicate anche sotto i 1000 metri di quota. Temperature senza sensibili variazioni rispetto a lunedì: valori minimi in ulteriore calo, con un risveglio gelido soprattutto al Nord; valori massimi pressoché stazionari. Clima dunque molto freddo e ventoso: insistono – seppur in progressiva attenuazione – i venti freddi da nord-est; di conseguenza i mari risultano localmente molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per mercoledì 15 gennaio

Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-nord e in Sardegna; nuvolosità più diffusa altrove. Ancora il rischio di sporadiche piogge sulle regioni meridionali, rischio di pioggia più diffuso in Sicilia. Venti ancora in prevalenza da Nord-est ma in decisa attenuazione. Temperature minime in calo al centro e in Sardegna, in lieve aumento al Nord; temperature massime in generale lieve aumento.