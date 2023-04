Meteo, 14 aprile instabile poi nuove piogge nel weekend

Nella giornata di venerdì 14 aprile si osserveranno gli strascichi della perturbazione n.3 giunta a metà settimana: l’atmosfera, infatti, risulterà ancora instabile e dunque favorevole ad altre precipitazioni, sparse e intermittenti, a prevalente carattere di rovescio o isolato temporale, all’estremo Nordest e sulle regioni peninsulari. Sull’Appennino centrale quota neve compresa tra 1000 e 1400 metri circa. Nel resto del Nord e sulle Isole maggiori passaggio a tempo in prevalenza soleggiato, con annuvolamenti di poco conto, ma in addensamento dalla sera nel settore di Nordovest.

Tendenza meteo weekend: nuova possibile perturbazione in arrivo

La tendenza per il fine settimana resta ancora molto incerta, ma aumentano le probabilità per una nuova fase di maltempo sull’Italia, pilotata da una perturbazione nord atlantica, la n.4 di aprile. Tra sabato e domenica dovrebbero essere coinvolte un po’ tutte le nostre regioni, in modo veloce e più marginale la Sardegna e l’estremo Nordovest (a rischio “salto” il Piemonte e il nordovest della Lombardia). In altri casi, invece, le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente intense, con il rischio di forti rovesci o temporali (come ad esempio l’estremo Levante ligure, l’alta Toscana, l’Emilia Romagna e, più giù, il basso versante tirrenico), ma è ancora presto per definirne i dettagli. Nel settore alpino-prealpino e sull’Appennino settentrionale il limite delle nevicate si porterà temporaneamente fin verso i 900-1200 metri.

Assisteremo, inoltre, ad un marcato rinforzo del vento, con raffiche fino a burrascose, in rotazione ciclonica attorno al centro di una depressione che, nel frattempo, si approfondirà proprio sulla nostra Penisola.

Le temperature, infine, dopo un calo molto sensibile atteso venerdì sull’Emilia Romagna e su tutto il Centro-Sud (anche di oltre 10 gradi sulle regioni adriatiche e meridionali), si manterranno su valori nella norma o leggermente al di sotto, soprattutto nelle aree interessate dal maltempo, complice la massa d’aria fredda in discesa dall’Europa centrale e associata alla perturbazione n.4.