Meteo, 14 aprile con parziale miglioramento ma atmosfera instabile

L’allontanamento della perturbazione n.5 verso i Balcani favorirà un generale miglioramento del tempo. Tuttavia l’Italia, rimanendo coinvolta nell’ambito di una vasta circolazione di bassa pressione, sarà interessata fra mercoledì 14 e giovedì 15 aprile da un po’ di instabilità, che si tradurrà in isolati e brevi acquazzoni, specie in prossimità dei rilievi del Nord. Nel frattempo una nuova perturbazione (la n.6 del mese) attualmente posizionata fra la Penisola Iberica e il Marocco, tenderà a muoversi verso il Mediterraneo centrale portando giovedì piogge in Sicilia, in estensione alla Sardegna e all’estremo Sud nel corso di venerdì. A causa dell’assenza di un campo di alta pressione, anche durante il fine settimana il tempo resterà variabile, a tratti instabile e caratterizzato sempre da temperature in gran parte inferiori alla norma.

Previsioni meteo per mercoledì 14 aprile

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord e regioni centrali tirreniche, a parte degli annuvolamenti all’estremo Nord-Ovest e delle velature passeggere. Nuvolosità irregolare altrove, ma associata a scarso rischio di pioggia. In giornata possibili isolate piogge sui rilievi fra basso Piemonte e Liguria con quota neve intorno a 1000-1200 metri. In serata non si escludono locali precipitazioni a ridosso delle Prealpi e lungo la pedemontana piemontese.



Temperature massime in rialzo al Nord-Est e in Toscana, in calo al Sud e in Sicilia: valori in generale sotto la media. Ancora un po’ ventoso al Centro-Sud.

Previsioni meteo per giovedì 15 aprile

Molte nuvole e piogge sparse su Sicilia e Calabria meridionale. Nel resto d’Italia nuvolosità irregolare, più compatta a ridosso dei rilievi del Centro-Nord e sul Veneto dove non si escludono, nel corso della giornata, locali precipitazioni, nevose oltre 600-900 metri. Alla sera qualche pioggia raggiunge il settore meridionale della Sardegna.



Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, quasi stazionarie altrove e sempre inferiori alla norma. Venti settentrionali in attenuazione al Sud, in rinforzo da est intorno alle Isole.