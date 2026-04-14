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Meteo: 14 aprile con forte maltempo, piogge intense e venti. Ecco dove

L'intenso vortice ciclonico che accompagna la perturbazione n.2 del mese insiste oggi (14 aprile) sull'Italia con maltempo intenso e diffuso.
Previsione14 Aprile 2026 - ore 09:57 - Redatto da Meteo.it
Previsione14 Aprile 2026 - ore 09:57 - Redatto da Meteo.it

In questa prima parte di settimana il tempo nel Mediterraneo e sull’Italia sarà condizionato dalla presenza di un intenso vortice ciclonico posizionato tra la Sardegna e il Mar Tirreno (perturbazione nr. 2 di aprile). Il nostro Paese dovrà fare i conti con una fase di diffuso maltempo con rischio anche di piogge intense e temporalesche al Centro-Sud. Il clima, nonostante il maltempo, resterà mite con temperature vicine alla norma e per lo più tra 18 e 22 gradi.

Da giovedì 16 tempo in miglioramento sull’Italia grazie all’allontanamento del vortice ciclonico verso il Nord Africa e al contemporaneo ritorno dell’alta pressione in grado per diversi giorni di mantenere lontane le perturbazioni dal nostro Paese. Le giornate saranno prevalentemente soleggiate salvo una locale instabilità pomeridiana sui rilievi del Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Le temperature risaliranno di diversi gradi portandosi ovunque oltre la norma e per lo più tra 20 e 25 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 14 aprile

Cielo in generale nuvoloso, con le nubi più compatte al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, maggiori schiarite sul medio Adriatico, al Sud e Sicilia. Al mattino piogge sparse e locali rovesci in gran parte del Nord, Toscana e Lazio. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione al Nord-Ovest, ancora piogge sparse al Nord-Est e rovesci in Emilia; aumento dell’instabilità con temporali, localmente anche intensi, in Toscana, gran parte delle zone interne del Centro-Sud, Sardegna e Sicilia. In serata qualche pioggia tra Lombardia orientale, Emilia e Venezie; temporali al Sud e Sicilia.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, stazionarie o in leggero calo nel resto del Paese. Ancora ventoso per Maestrale in Sardegna, Scirocco su Ionio e Adriatico. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati Mare di Sardegna e Ionio orientale.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 aprile

Altra giornata con una prevalenza di nuvole. Piogge sparse in Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche e nord Puglia. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali su bassa Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna e settori alpini centro orientali. Temperature in deciso rialzo al Nord, Toscana e Sardegna, in calo sul medio Adriatico e in Sicilia; in risaluta al Nord-Ovest, in lieve calo su Venezie, medio-basso versante tirrenico e nord Sicilia. Clima ovunque mite con valori nella norma e intorno ai 20 gradi.

Venti moderati di Scirocco tra Ionio e Adriatico meridionale, da nord o nordest in Liguria, Toscana e Sardegna, da est sul medio Adriatico. Poco mossi il Ligure orientale e il medio-alto Tirreno, generalmente mossi o molto mossi gli altri mari.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 14 Aprile ore 16:53

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