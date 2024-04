Meteo: domenica 14 aprile apice del caldo anomalo con picchi di 30 gradi! Ecco dove

Nella giornata di domenica 14 aprile si raggiunge in Italia l’apice dell’anomala ondata di caldo provocata dalla massa d’aria sub-tropicale associata al vasto e persistente anticiclone che ha coinvolto per giorni gran parte dell’Europa. Le notevoli anomalie termiche si possono sintetizzare efficacemente con questi dati: i valori massimi al suolo in molte delle località italiane superano di 10/12 gradi la media climatica; sulle Alpi lo zero termico si è spinto fino alla quota eccezionale di circa 4000 metri.

Il tempo stabile e il caldo estivo però hanno le ore contate: la nuova settimana avrà caratteristiche molto diverse e non è esagerato parlare di un vero e proprio ribaltamento delle condizioni meteorologiche. Da martedì 16 aprile il tempo sarà in peggioramento per l’azione congiunta di due perturbazioni: la numero 3 del mese in arrivo lunedì 15 sulle Alpi dal Nord Europa e seguita da aria fredda; la numero 4 che dal Nord Africa risalirà martedì verso la Sicilia e il Meridione e che si svilupperà sfruttando ciò che rimane dell’intenso vortice che quasi una settimana fa attraversava il Tirreno diretto verso l’Algeria. Sull’Italia quindi torneranno piogge, temporali, nevicate sulle Alpi e forti venti, con un brusco calo termico che entro mercoledì 17, secondo i dati attuali, riporterà valori inferiori alla norma da nord a sud.

Le previsioni meteo per domenica 14 aprile

Il tempo resta soleggiato ovunque, salvo ancora il passaggio di sottili velature sulle regioni del Nord e sulla Sicilia, più consistenti a fine giornata su Alpi e Friuli. Temperature in ulteriore aumento.

Valori massimi pomeridiani generalmente compresi tra 22 e 28 gradi, ma con possibili punte locali di 29-30 gradi nelle valli e aree di pianura del Nord e delle regioni centrali. Zero termico stabile sui 3800-4000 metri. Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 15 aprile

Nuvole in graduale aumento al Nord, in particolate su Alpi, vicine zone di pianura Piemonte e Nord-Est, più compatte e con deboli piogge sui rilievi lombardi e del Triveneto. Parzialmente nuvoloso dal pomeriggio in Sicilia e Calabria, sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese.

Temperature minime senza grandi variazioni. Massime in calo al Nord e regioni centrali tirreniche. Venti moderati di Scirocco nel Canale di Sicilia, di Libeccio sul Ligure; un po’ ventoso sull’Appennino settentrionale.