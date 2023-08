Meteo, domenica 20 agosto sole e calura. Siamo nella terza ondata di caldo

Anticiclone africano protagonista nei prossimi giorni sull’Italia e apice del caldo a metà della prossima settimana quando le temperature e l’afa aumenteranno anche nelle regioni meridionali. Il nostro Paese dovrà fare i conti con la terza intensa ondata di caldo di questa estate. Nei prossimi giorni il tempo sarà prevalentemente soleggiato e stabile, a parte lo sviluppo nelle ore pomeridiane di alcuni temporali all’estremo Sud e in Sicilia per la presenza in quota di una debole circolazione di bassa pressione.

La calura sarà intensa e molto afosa soprattutto al Nord, regioni centrali e in Sardegna, con temperature fino a 40-42 gradi nell’Isola e 37-39 gradi in Toscana e Lazio; rispetto alle medie climatiche di questo periodo dell’anno, registreremo valori anche di 6-8 gradi in più della norma.

Il caldo si farà sentire anche in montagna con lo zero termico che andrà a collocarsi sulle Alpi attorno ai 4800-5000 metri: anche le località di montagna a 2000 metri di quota registreranno temperature massime intorno ai 25 gradi. Le proiezioni più aggiornate dei modelli fisico-matematici suggeriscono che l’ondata di caldo dovrebbe attenuarsi al Nord a partire da venerdì 25 agosto ma con l’arrivo di temporali anche forti mentre al Centro-Sud si dovrà aspettare l’inizio della settimana successiva.

Le previsioni meteo per domenica 20 agosto

Tempo prevalentemente soleggiato e stabile. I cieli si presenteranno in gran parte sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone montuose con sviluppo di locali temporali tra bassa Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale e Sicilia orientale.

Temperature in ulteriore lieve aumento al Nord e Sardegna, in lieve calo al Sud e Sicilia; valori diffusamente di 35 gradi e oltre sulle pianure del Nord, nelle zone interne delle regioni tirreniche e delle due Isole maggiori; in Sardegna si toccheranno picchi di 40-42 gradi, in Toscana e Lazio si raggiungeranno localmente i 37-38 gradi. Sul settore alpino occidentale zero termico anche a 5000 metri di quota. Venti generalmente deboli, salvo moderati rinforzi da nord o nord-ovest in Adriatico, Ionio, Tirreno occidentale e Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 21 agosto

Giornata inizialmente soleggiata con cieli sereni praticamente ovunque. Nelle ore pomeridiane da segnalare lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme associata a locali temporali di calore nelle zone interne montuose di Basilicata, Campania meridionale, Calabria e Sicilia; annuvolamenti innocui su Alpi e Appennino centro-settentrionale.

Temperature senza grandi variazioni con caldo e afa più intensi al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti generalmente deboli con locali moderati rinforzi da nord su alto Adriatico e Centro-Sud. Mari generalmente poco mossi, localmente un po’ mossi i mari centro-meridionali.