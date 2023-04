Meteo, fase di maltempo al Nord fino alle prime ore di venerdì 21 aprile

É tornata la pioggia sulle regioni settentrionali, comprese quelle di Nord-Ovest piegate da una gravissima siccità, grazie alla perturbazione numero 5, in movimento dall’Europa centrale verso quella nord-occidentale. La fase di maltempo attesa fino alle prime ore di venerdì 21 aprile sarà responsabile di fenomeni in qualche caso intensi, localmente temporaleschi, insieme ad un brusco calo termico e a copiose nevicate su Alpi e Prealpi. Venerdì ultime precipitazioni e tendenza ad un progressivo miglioramento. Al Centro-Sud, per contro, l’instabilità degli ultimi giorni tenderà a ridursi progressivamente.

La tendenza per il fine settimana conferma un sabato di generale stabilità atmosferica, mentre per domenica si profila l’arrivo di una nuova perturbazione al Nord (la n.6) con un peggioramento destinato a coinvolgere le regioni centrali e meridionali all’inizio della prossima settimana. Le temperature, nel frattempo, si riporteranno complessivamente al di sopra della norma, con valori che sulle Isole maggiori nel weekend potranno sfiorare i 25 gradi.

Le previsioni meteo per venerdì 21 aprile

Fino al mattino cielo molto nuvoloso al Nord, con piogge e rovesci più probabili nei settori a nord del Po, ma in attenuazione; residue nevicate sulle Alpi centrali e orientali oltre 1500-1700 metri. Nel pomeriggio qualche rovescio isolato potrà ancora svilupparsi attorno alle zone montuose e all’estremo Nord-Est. Tempo parzialmente soleggiato nel resto del Paese, con un cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso e con la possibilità di brevi acquazzoni pomeridiani lungo la dorsale centro-settentrionale.

Temperature massime in lieve rialzo al Nord; lievi aumenti anche nelle Isole dove si potranno toccare i 22-23 gradi. Venti moderati o tesi di Grecale tra il basso Ionio e il Canale di Sicilia, che risulteranno mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 22 aprile

Al Nord cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi più compatte al Nord-Ovest, ma senza precipitazioni. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato: da segnalare il passaggio di sottili velature al Centro e sulla Sardegna e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza conseguenze.

Temperature massime in generale lieve aumento, diffusamente intorno ai 19-22 gradi, ma con punte localmente superiori su Sardegna e Sicilia. Venti deboli, salvo rinforzi da nord tra il basso Adriatico e lo Ionio. Mari: mossi lo Ionio e i Canali delle Isole.