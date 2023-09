Perturbazione in transito, nel mirino soprattutto il Nord con il rischio di forti temporali. Le previsioni meteo per mercoledì 13 settembre

L’anticiclone, responsabile dell’ondata di caldo anomalo che ha interessato gran parte del continente, si è indebolito per l’arrivo di più fresche e umide correnti atlantiche; le perturbazioni in transito oltralpe riescono a lambire il Nord Italia, causando un aumento dell’instabilità soprattutto, ma non solo, sulle aree alpine, determinando anche un’attenuazione del caldo e il rischio di forti temporali.

Nel resto dell’Italia, invece, proseguiranno condizioni più stabili, seppure con un po’ più di nuvolosità, e temperature ancora oltre la norma, per la permanenza della massa d’aria subtropicale nell’area mediterranea. La persistenza di condizioni climatiche anomale nella regione mediterranea ha determinato anche un notevole aumento della temperatura superficiale del mare, fornendo un surplus di energia alle perturbazioni che divengono più intense, com’è accaduto al ciclone Daniel, che ha assunto caratteristiche simil-tropicali.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 settembre

Tempo ancora soleggiato al Sud e in Sicilia. Nuvole sparse al Centro, in Emilia Romagna e in Sardegna, con locali deboli piogge sull’isola. Tempo instabile o perturbato nel resto del Nord, con rovesci e temporali localmente di forte intensità, sulle Alpi, in Piemonte e Lombardia, ma in estensione al Nord-Est in serata; qualche rovescio non escluso anche in Liguria.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in misura minore al Nord-Est e al Centro; valori nella norma al Nord-Ovest, ancora oltre la media nel resto del Paese, con punte di 32-33 gradi. Venti deboli, in prevalenza meridionali.

Le previsioni meteo per giovedì 14 settembre

Tempo instabile o perturbato nelle regioni settentrionali, con rovesci e temporali più diffusi nelle ore pomeridiane, ma insistenti anche in serata, soprattutto in pianura Padana e nelle Venezie. Nuvolosità variabile al Centro-Sud, con spazio per ampie schiarite, specie in Calabria e Sicilia; locali piogge o rovesci possibili nel corso del giorno in Toscana, Marche, Abruzzo e Molise.

Temperature in lieve calo quasi ovunque, tranne in Sicilia e nel versante tirrenico del Centro. Venti deboli, in prevalenza meridionali.