Meteo: 13 ottobre con residue piogge al Sud! Venti e calo termico

In questo inizio di settimana sta transitando velocemente sull’Italia la perturbazione n.3 del mese di ottobre, diretta verso Centro-Sud e Sicilia, con lo sviluppo di rovesci e temporali diffusi. Domani (martedì 13) osserveremo già gli ultimi effetti sulle estreme regioni meridionali, dove piogge e rovesci tenderanno comunque a estinguersi entro il pomeriggio. A seguire l’alta pressione tornerà a consolidarsi sull’Europa occidentale, garantendo tempo stabile anche sull’Italia, tra mercoledì 14 e venerdì 16.

Dal punto di vista delle temperature, stiamo assistendo inizialmente a un temporaneo calo termico, per l’afflusso di aria più fresca preveniente dai Balcani, accompagnata da una forte ventilazione settentrionale, con mari localmente molto mossi.

Da mercoledì temperature nuovamente in rialzo a partire dal Nord, poi al Centro tirrenico, con valori anche oltre la norma di 3/4 gradi; al contrario le regioni meridionali si manterranno più fresche e ventilate, con temperature anche più basse della norma climatica che caratterizza questo periodo dell’anno. Durante il prossimo fine settimana (17-18 ottobre) il campo di alta pressione tenderà a indebolirsi, ma l’evoluzione resta incerta, vi consigliamo di seguirci con i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per martedì 13 ottobre

Tempo stabile, con parziali annuvolamenti sul Nord e regioni adriatiche. Ancora qualche pioggia possibile su bassa Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale.

Temperature in calo su regioni adriatiche e Sud valori anche leggermente sotto la media sulla parte orientale; al contrario, picchi di 24-25 gradi sui settori a ponente (tirreniche e Isole Maggiori). Ventilazione tesa settentrionale al Centro-Sud, mari mossi e molto mossi, localmente agitati, specialmente su Adriatico e Ionio.

Le previsioni meteo per mercoledì 14 ottobre

Giornata serena o poco nuvolosa, con qualche velatura in transito. Non ci sono piogge da segnalare. Temperature in lieve rialzo al Centro-Nord, valori diffusamente tra i 22 e i 25 nelle Isole Maggiori, regioni tirreniche, e Nord (sopra la norma climatica); ulteriore leggero calo al Sud (sotto la norma) fatta eccezione per la Campania.

Giornata ventosa al Centro-Sud, per venti settentrionali anche forti; mari molto mossi nel medio-basso Adriatico e nello Ionio.