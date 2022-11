Meteo, 13 novembre più freddo con piogge su alcune regioni

Nel corso della giornata di domenica 13 novembre il vortice di bassa pressione (perturbazione n.4 del mese), presente a ridosso delle regioni meridionali, tenderà a risalire lungo la nostra penisola portando un po’ di pioggia, anche sottoforma di rovesci, in diverse zone del Centro-Sud fino in Emilia Romagna. Questa perturbazione è accompagnata da un nucleo di aria più fredda che, dopo una fase piuttosto mite, riporterà le temperature su valori più in linea con la norma. L’attuale tendenza evidenzia per la prossima settimana l’assenza dell’alta pressione e l’instaurarsi di un flusso occidentale umido e relativamente mite, con il possibile passaggio di alcune perturbazioni atlantiche, la prima delle quali dovrebbe affacciarsi fra martedì e mercoledì.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 13 novembre

Iniziali schiarite su gran parte del Nord e regioni centrali tirreniche, con tendenza a un aumento delle nubi dal pomeriggio. In prevalenza nuvoloso altrove, con piogge sparse e localmente intense su medio-basso Adriatico, settore ionico e Sardegna orientale. Nel pomeriggio piogge in estensione anche a Umbria, Emilia Romagna e al resto della Sardegna. In serata precipitazioni in arrivo su Lazio e Veneto. Temperature massime in generale calo, più sensibile al Centro-Nord e in Sardegna; valori fino a 20-21 gradi sulle Isole, per lo più tra 14 e 19 gradi altrove. Venti deboli o localmente moderati, meridionali al Sud, orientali altrove. Mari in prevalenza mossi, fino a molto mossi o agitati l’Adriatico meridionale e lo Ionio settentrionale.

Le previsioni meteo per lunedì 14 novembre

Nuvolosità variabile e a tratti compatta in tutta Italia. Al mattino piogge sparse al Centro, tranne in Toscana; qualche pioggia anche in Campania, Sicilia occidentale, Veneto, alto Piemonte, alta Lombardia e Val d’Aosta, con neve oltre 1500 metri sulle Alpi. Dal pomeriggio tendenza a un’attenuazione delle precipitazioni, a parte ancora qualche isolata pioggia fra Campania e nord della Puglia. Temperature massime in ulteriore calo al Nord, in rialzo al Sud e in Sicilia; valori intorno alla media al Centro-Nord, leggermente sopra la media al Sud e Isole con punte leggermente oltre i 20 gradi. Venti in indebolimento.