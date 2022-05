Meteo, 13 maggio con caldo estivo e qualche temporale sulle Alpi

Sole e clima da fine giugno / inizio luglio: sull’Italia vanno in scena le prove generali dell’estate, con il termometro diffusamente sopra i 25 gradi nelle ore più calde della giornata, mentre al Nord si raggiunge, per la prima volta quest’anno, la soglia dei 30 gradi, quando in questo periodo dovremmo averne 22-23 al massimo. Una fase meteo di caldo estivo precoce pilotata dall’alta pressione di matrice sub-tropicale, in risalita per oltre 2000 Km dal cuore del deserto algerino-marocchino (dove il termometro raggiunge valori prossimi ai 40 gradi) fino ad abbracciare l’Italia e diverse aree dell’Europa centrale e meridionale (dove negli ultimi giorni si sono registrate anomalie anche di 8-10 °C), che potrebbe accompagnarci addirittura fino al 20-21 maggio. Giusto tra venerdì e sabato la coda di una perturbazione atlantica in transito sulla regione alpina (la n.4 di maggio) causerà un incremento dell’instabilità atmosferica al Nord. A partire da domenica, infine, non mancherà occasione per altri episodi di locale instabilità pomeridiana, principalmente attorno ai rilievi, ma in un contesto prevalente di alta pressione e di caldo anomalo.

Le previsioni meteo per venerdì 13 maggio

Venerdì cielo in prevalenza sereno in Emilia Romagna, al Centro-Sud e Isole, con qualche banco di nubi basse al mattino su Liguria, coste campane e Calabria tirrenica; nel pomeriggio modesti cumuli in sviluppo attorno alle zone montuose. Nubi alla media e alta quota in transito nel resto del Nord e aumento della nuvolosità cumuliforme nel settore alpino dove, nel pomeriggio, dove potrà formarsi qualche rovescio o temporale.

Temperature: massime in ulteriore lieve aumento al Sud e sulle Isole; valori massimi fino a 7-8 gradi oltre la media, con punte intorno ai 29-30 gradi nelle aree di pianura e di valle. Venti deboli, a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 14 maggio

Sabato il tempo resta in prevalenza soleggiato al Centro-Sud e in Emilia Romagna, salvo la presenza di nubi basse in mattinata su Campania e Calabria tirrenica, lo sviluppo di cumuli pomeridiani in Appennino e qualche modesta velatura sulle regioni centrali. Maggiore variabilità al Nord, con schiarite a tratti anche ampie. In mattinata primi locali rovesci nel settore di Nordest. Da metà giornata, rovesci o isolati temporali coinvolgeranno un po’ tutte le aree alpine e prealpine ma, occasionalmente, le vicine zone di pianura.

Temperature senza grandi variazioni, massime fino a 28-30 gradi nelle aree di pianura e di valle. Venti deboli, a prevalente regime di brezza.