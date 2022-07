Meteo 13 luglio: caldo sopportabile, ma ancora per poco

In questa parte centrale della settimana le condizioni meteo sono stabili praticamente ovunque, accompagnate da un caldo tipicamente estivo ma per lo più sopportabile, con valori in generale vicini alla norma.

Tuttavia l'Anticiclone Nord-africano si sta spingendo con maggior decisione sull’Italia e, oltre a garantire prevalenza di tempo stabile e soleggiato, causerà un graduale aumento delle temperature e dell’afa.

Tra venerdì e sabato inizierà quindi una nuova ondata di caldo intenso, con temperature massime che già nel weekend torneranno ad avvicinarsi ai 40 gradi, specie al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 luglio

Un po’ di nuvolosità in Calabria e Sicilia, con la possibilità di isolati scrosci di pioggia sulle zone montuose; nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, quasi dappertutto comprese fra 27 e 33 gradi, con possibili picchi fino a 34-35 gradi nelle zone interne del Centro. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per giovedì 14 luglio

Giovedì un po’ di nuvole e isolati temporali pomeridiani sulle Alpi; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature in aumento, con massime per lo più comprese fra 28 e 34 gradi e punte di 35-36 gradi al Nord, zone interne del Centro e Sardegna. Venti per lo più di debole intensità.