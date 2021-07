Meteo, 13 luglio a rischio forti temporali al Nord con brusco calo termico

Il caldo intenso ha le ore contate e il tempo instabile caratterizzerà gran parte della settimana su diverse regioni d’Italia. Martedì 13 luglio ci sarà un brusco crollo delle temperature al Nord per l’arrivo di una intensa perturbazione (la numero 5 del mese di luglio) che porterà anche numerosi temporali sulle regioni settentrionali e parte del Centro (Toscana, Umbria e Marche) con il rinnovato rischio di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Le correnti fresche che accompagnano la perturbazione mercoledì scivoleranno lungo tutta la Penisola e attenueranno sensibilmente il caldo anche al Centro-Sud, mentre specialmente al Nord insisterà l’instabilità, con la formazione di numerosi temporali, e con un clima relativamente fresco per il periodo; le temperature faranno registrare anche valori al di sotto delle medie. Nella seconda parte della settimana l’instabilità si propagherà anche alle regioni centrali e meridionali.

Previsioni meteo per martedì 13 luglio

Martedì mattinata instabile con il rischio di piogge e temporali al Nord e in Toscana, nel corso del giorno fenomeni in estensione al Nord-est, Umbria e Marche. Prestare attenzione ai temporali, perché potranno essere di forte intensità, con rischio di grandine e raffiche di vento. Altrove cieli da poco a parzialmente nuvolosi, con prevalenza di sole al Sud e in sicilia.



Temperature in sensibile calo al Nord (specialmente al Nord-ovest) e in Sardegna, in lieve aumento invece al Sud e in Sicilia dove il caldo sarà ancora intenso con picchi anche superiori ai 35 gradi. Venti di Maestrale in rinforzo in Sardegna, altrove correnti per lo più meridionali. Mari anche agitati in prossimità della Sardegna; in generale da mossi a molto mossi i bacini di Ponente e il medio-alto Adriatico; altrove situazione più tranquilla.

Previsioni meteo per mercoledì 14 luglio

Mercoledì atmosfera instabile al Nord con rovesci e temporali più diffusi a ridosso dei monti (Alpi e Appennino settentrionale) localmente anche in Pianura Padana; fin dal mattino fenomeni anche tra Liguria e Toscana; attenzione perché i temporali potranno essere di forte intensità. Tempo buono sulle regioni centrali e in Romagna con pochi passaggi nuvolosi e prevalenza di sole al Sud e sulle Isole. Temperature in calo quasi ovunque, con valori sotto le medie stagionali nelle zone colpite dai temporali. Si farà sentire il fresco Maestrale, specialmente sulle Isole.