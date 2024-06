Meteo, 13 giugno instabile al Centro-nord ma nel weekend migliora

La situazione sembra volgere verso una stabilizzazione delle condizioni atmosferiche in molte regioni italiane, ma non prima che si esauriscano gli effetti della perturbazione n.5 che, nonostante il suo imminente allontanamento, contribuirà a generare ancora dei temporali al Centro e localmente anche al Nord e in Puglia. L’aria più fresca alle spalle del fronte perturbato determinerà un calo termico soprattutto al Centro-Sud, ma con picchi ancora localmente oltre i 30 gradi nelle zone interne del Sud e della Sicilia dove, comunque, è prevista un’ulteriore flessione delle temperature nella giornata di venerdì grazie alla temporanea interruzione del flusso di aria calda. Nel frattempo l’alta pressione tornerà ad espandersi dal Nord Africa verso il Mediterraneo, ma in parte disturbata dal transito di due sistemi nuvolosi: il primo (perturbazione n.6) lambirà il Nord fra venerdì e sabato causando alcuni episodi di instabilità sulle Alpi e vicine pianure; la seconda perturbazione (la n.7), di modesta entità, transiterà domenica su gran parte del Paese causando poche precipitazioni.



Nonostante questa variabilità, le temperature torneranno a risalire soprattutto dal fine settimana quando si farà strada nuovamente la massa d’aria subtropicale verso la nostra penisola. Inizialmente il rialzo termico sarà contenuto, con massime che torneranno a superare i 30 gradi in molte aree del Centro-Sud. Successivamente, da martedì, sembra profilarsi un deciso rinforzo dell’alta pressione africana che probabilmente darà origine a un’ondata di caldo con picchi che andranno oltre i 35 gradi e localmente vicini ai 40 gradi sulle regioni centro-meridionali. In tutta questa fase le regioni settentrionali, rimanendo un po’ più ai margini del promontorio anticiclonico, vedranno un incremento del caldo non così evidente come nel resto del Paese.

Le previsioni meteo per giovedì 13 giugno

Tempo instabile al Centro con possibili rovesci o temporali, più probabili e diffusi fra la tarda mattina e il pomeriggio. Fenomeni più isolati su est Lombardia, Liguria e Nord-Est. Annuvolamenti associati a locali piovaschi fra Calabria e Sicilia. Tempo più stabile e soleggiato in Sardegna e nel resto del Nord-Ovest e del Sud, a parte lo sviluppo di isolati temporali fra pomeriggio e sera sulla Puglia settentrionale. Temperature massime in calo al Centro-Sud, con valori in generale sotto la media eccetto in Puglia e settori ionici. Venti di Maestrale moderati nel Tirreno e sulle Isole maggiori. Mossi i mari occidentali.

Le previsioni meteo per venerdì 14 giugno

Tempo abbastanza stabile, con più spazi di sereno al Centro-Sud e sull’alto Adriatico. Nuvolosità sparsa nel resto del Nord, con possibili isolate piogge lungo l’arco alpino e in Liguria. Temperature in contenuto rialzo al Nord-est, al Centro e in Sardegna, in ulteriore calo al Sud e in Sicilia. Venti di Maestrale fino a moderati al Sud e in Sicilia, Libeccio sul Ligure.