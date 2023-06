Meteo 13 giugno: domani pioggia e temporali su molte regioni, ecco le zone più a rischio

L’area mediterranea e l’Italia rimangono per ora interessate da una circolazione instabile in cui, tra mercoledì e venerdì, si inserisce anche il transito di una perturbazione atlantica (la n. 4 di giugno) proveniente dal Mediterraneo occidentale. Il nuovo impulso perturbato attraverserà le nostre regioni centro-meridionali portando condizioni di maltempo diffuso, con rovesci o temporali anche di forte intensità, e un rinforzo della ventilazione.

Anche le temperature rimangono, al momento, su valori nella norma o ancora leggermente al di sotto, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalle nuvole e dalle piogge.

Le previsioni meteo per martedì 13 giugno

Molto nuvoloso fin dal mattino al Nord-Ovest con piogge localmente anche moderate e qualche rovescio o temporale nel settore ligure. Nuvolosità irregolare nel resto d’Italia, più diffusa dal pomeriggio e associata allo sviluppo di rovesci o temporali sparsi su Alpi orientali, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo e Appennino centro-settentrionale, in forma più isolata nelle zone interne del Sud e nel nordest della Sardegna. Tra sera e notte ancora locale instabilità su Nord-Ovest, Toscana, Lazio e della Sardegna.

Temperature in calo al Nord e regioni centrali tirreniche con valori anche leggermente sotto le medie stagionali. Venti ovunque deboli, salvo temporanee raffiche di vento nelle aree interessate dai temporali. Mari per lo più poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 14 giugno

Al Nord prevarranno nel complesso le nuvole ma con alcune piogge limitate al settore ligure e possibili episodi di instabilità nel pomeriggio lungo le Alpi, in serata anche sul Piemonte. Al Centro-Sud, qualche iniziale schiarita sul Sud peninsulare, per il resto molte nuvole e tempo in peggioramento. Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale e con possibili episodi di forte intensità, in propagazione a iniziare da Sardegna, settore centrale tirrenico e Sicilia e in estensione entro sera anche alle altre regioni.

Temperature massime in lieve rialzo in Val Padana, per lo più in leggero calo al Centro e nelle Isole. Venti in locale intensificazione sul Tirreno, al Sud e nelle Isole.