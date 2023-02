Meteo, 13 febbraio con tempo stabile e rialzo termico a partire dal Nord

Sole, tempo stabile, clima secco e progressivamente più mite: un potente e vasto campo di alta pressione si consolida sull’Europa, mentre i suoi massimi si stanno portando nei Paesi Oltralpe. A inizio settimana la sua azione stabilizzante si estenderà a tutto il nostro Paese, dando il via ad una lunga fase di calma meteorologica che ci accompagnerà almeno fino al 21-22 di febbraio. Giusto tra la seconda parte di domenica 12 e la giornata di lunedì la coda di un veloce fronte freddo (perturbazione n. 6 del mese) transiterà al Sud e sulla Sicilia, determinando un temporaneo e modesto calo termico, associato ad un rinforzo dei venti settentrionali, ma scarse precipitazioni. Oltre all’assenza di piogge e nevicate – che di fatto aggraveranno la siccità sulle regioni di Nordovest – nei prossimi giorni registreremo un rialzo sensibile delle temperature, destinate a riportarsi ben al di sopra della norma. L’anomalia sarà molto marcata nelle Alpi dove, tra lunedì e mercoledì, lo zero termico salirà fin verso i 3000 metri. Da metà settimana, inoltre, aumenterà il rischio nebbie in val padana.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 13 febbraio

Lunedì nuvolosità irregolare su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Irpinia, Basilicata, Calabria e Isole, con occasionali e brevi piovaschi nei settori ionici di Calabria e Sicilia e nel settore meridionale dell’isola. Tempo ben soleggiato nel resto del Paese. Temperature: minime in aumento, ma ancora con alcune gelate all’alba Centro-Nord e sulla Sardegna. Massime in leggera flessione e inferiori alla norma al Sud e sulla Sicilia; oltre la norma al Nord e sulla Toscana dove si potranno raggiungere i 15-16 gradi. Venti deboli, salvo gli ultimi rinforzi da nordest tra Calabria e Sicilia e sui mari prospicienti. Da poco mossi a localmente mossi i mari del Centro-Sud.

Le previsioni meteo per San Valentino, martedì 14 febbraio

Martedì su tutto il Paese tempo stabile e soleggiato, con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare solo qualche modesto annuvolamento su Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, soprattutto nel pomeriggio. All’alba deboli gelate al Centro-Nord, locali banchi di nebbia sulla pianura padana, nelle valli di Toscana e Umbria. Temperature in aumento, con valori massimi sensibilmente oltre la norma sulle regioni centro-settentrionali dove si potranno superare i 15 gradi. Venti: moderati o tesi nord-occidentali su Adriatico centrale, regioni meridionali e mari prospicienti. Mossi o localmente molto mossi l’Adriatico centro-meridionale e lo Ionio.