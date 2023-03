Meteo, la prima parte della prossima settimana torna la pioggia

Martedì 14 marzo una perturbazione porterà un po’ di piogge al Nord-Est, più intense e insistenti in Friuli Venezia Giulia, sulle regioni centrali, in particolare quelle del versante tirrenico, tra pomeriggio e sera tra Campania e Calabria tirrenica, fino al Messinese. Quota neve sui rilievi alpini intorno 1200-1500 metri. Nel resto d’Italia tempo abbastanza soleggiato con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature mattutine saranno in aumento al Centro-Nord e in Sardegna, le massime in crescita su estremo Nord-Ovest, coste centrali adriatiche, Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale, in calo su Lombardia orientale, Nord-Est, zone interne e tirreniche del Centro e in Sardegna.

Sarà una giornata molto ventosa, con venti fino a tesi o forti sui mari del Nord e al Centro-Sud; a fine giornata Maestrale fino a burrascoso con raffiche anche prossime ai 100 km/h in Sardegna, sul Tirreno e in Sicilia. Mari mossi o molto mossi, fino a localmente agitati i mari di Ponente.

La perturbazione dovrebbe abbandonare l’Italia nella giornata di mercoledì 15, quando una residua instabilità interesserà il medio Adriatico e il Sud con il sole che tornerà a splendere al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. L’intensa ventilazione da nord sospingerà aria più fredda che farà calare le temperature portando un po’ di neve in Appennino fino a 1000-1400 metri.

Nei giorni successivi grazie al ritorno dell’anticiclone il tempo tornerà ad essere stabile e per lo più soleggiato in tutta Italia, con temperature che aumenteranno a partire da venerdì soprattutto al Centro-Sud dove nel fine della settimana potremo toccare e superare diffusamente i 20 gradi, fino a sfiorare localmente i 25 gradi.