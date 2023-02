Meteo, blocco dell'anticiclone anche ad inizio settimana. Speranza di pioggia al Nord da giovedì 23

L'anticiclone blocca le condizioni meteo sull'Italia anche all'inizio della prossima settimana, determinando tempo stabile e sereno, ma anche nubi basse, nebbia e smog e impedendo l'arrivo di piogge al Nord, alle prese con una grave siccità.

Nei primi giorni della prossima settimana dovrebbero infatti prevalere sull'Italia ancora condizioni anticicloniche associate sempre a una massa d'aria piuttosto mite con temperature oltre le medie stagionali.

Il tempo potrà non essere ovunque soleggiato per il ristagno di umidità nei bassi strati che si traduce in nubi basse e qualche nebbia. Prosegue anche il periodo secco, una prospettiva non buona soprattutto per le aree del Nord che soffrono della siccità più prolungata.

Anticiclone blocca le condizioni meteo fino a mercoledì 22 febbraio

In particolare lunedì 20 sarà una giornata di tempo stabile su tutta l’Italia. Presenza a inizio giornata di strati di nubi basse nel settore ligure, nelle regioni tirreniche e in gran parte della Val Padana, in successivo graduale e parziale diradamento tra pomeriggio e sera. All’alba possibili banchi di nebbia lungo il Po nel settore centrale della val Padana. Tempo in generale più soleggiato nel resto d’Italia con cielo poco nuvoloso o velato da nuvole alte in transito in particolare al Nord.

Temperature in lieve aumento nelle minime al Sud; massime in generale sopra la norma con valori in aumento nelle Venezie, in Liguria e nel settore tirrenico. Venti in prevalenza deboli con qualche locale rinforzo nell’ovest della Sardegna e di Maestrale nel Salento. Mari: fino a mossi i mari a ovest della Sardegna, il basso Adriatico e l’alto Ionio, per lo più poco mossi o localmente calmi i restanti bacini.

Tra martedì 21 e mercoledì 22 prosegue la stabilità anticiclonica con possibile cielo grigio in gran parte della pianure del Nord e nel settore intorno al Ligure con qualche pioviggine non esclusa sulla Liguria centrale. Martedì possibili nebbie mattutine in Val Padana. Le schiarite più ampie e durature favoriranno il medio Adriatico, il Sud e le Isole. Pochi cambiamenti anche nel quadro termico.

Siccità: arriva qualche possibilità di pioggia al Nord

Nei giorni successivi sembra possibile, secondo le attuali proiezioni, un indebolimento dell'alta pressione coincidente con l'arrivo da ovest di una perturbazione atlantica che potrebbe riportare finalmente qualche pioggia significativa ad iniziare dal Nord-Ovest. Si tratta di una tendenza, questa, ancora da verificare nei prossimi aggiornamenti.