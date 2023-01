Meteo, febbraio esordirà con tempo stabile e clima meno freddo

Nella giornata di mercoledì 1 febbraio proseguirà la fase anticiclonica con assenza di precipitazioni su tutte le regioni e con prevalenti condizioni di tempo soleggiato. Da segnalare il passaggio di nubi ad alta quota e un aumento della nuvolosità a bassa quota sulla Sardegna, in Liguria, sulle regioni tirreniche e sulla Sicilia occidentale. Nella notte possibile peggioramento nelle Alpi con nevicate nei settori di confine centro-orientali. Le temperature saranno in generale rialzo, su valori nella norma o leggermente al di sopra.

A partire da giovedì 2 febbraio l’evoluzione della circolazione atmosferica a livello euro-mediterraneo resta assai incerta. Il nostro Paese potrebbe essere raggiunto e investito da un nucleo di aria molto fredda, in discesa dalla Scandinavia, la cui esatta traiettoria risulta ad oggi tutt’altro che definita.

Con gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione tuttavia l’Italia verrebbe coinvolta in modo molto marginale: giusto un lieve e temporaneo calo delle temperature tra giovedì e venerdì nelle regioni più orientali ma senza conseguenze in termini di fenomeni; a prevalere sarebbe infatti l’influsso dell’Anticiclone delle Azzorre il quale, premendo verso l’Europa centrale e la nostra Penisola, costringerebbe la colata gelida ad affluire molto più a est, tra i Balcani, l’Egeo e la Turchia. Attendiamo i prossimi aggiornamenti per confermare o smentire l’evoluzione appena descritta.