Primi segnali di cambiamento al Nord: arriva qualche temporale. Le previsioni meteo dal 12 settembre

Si sta indebolendo il vasto anticiclone che ha a lungo dominato la scena meteo su tutta l'Italia e gran parte dell'Europa, portando una lunga ondata di caldo anomalo. Sui settori centrali e settentrionali del continente si sono attivate correnti atlantiche più fresche e umide, e trasporteranno perturbazioni in gradi di lambire anche le nostre regioni settentrionali. Qui si osserverà dunque un aumento dell'instabilità, che martedì 12 settembre coinvolgerà in particolare le aree alpine per poi estendersi anche a diversi settori di pianura, accompagnata dal rischio di temporali localmente intensi e da una sensibile attenuazione del caldo.

Nel resto dell’Italia, invece, proseguiranno condizioni più stabili, con temperature ancora oltre la norma, per la permanenza della massa d’aria subtropicale destinata a insistere nell’area mediterranea.

Le previsioni meteo per martedì 12 settembre

Tempo in generale soleggiato al Centro-Sud, a parte il transito di qualche velatura. In prevalenza sereno o poco nuvoloso anche in Emilia Romagna e nelle zone di pianura del Nord-Est. Nubi in graduale aumento nel resto del Nord, più compatte sulle Alpi, dove saranno possibili isolati rovesci o brevi temporali a partire dai settori occidentali. Nella notte qualche temporale possibile anche sulla pianura piemontese.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest e sul versante tirrenico; in leggero aumento sul versante adriatico; valori compresi tra 27 e 34 gradi, con picchi anche superiori in Puglia. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 settembre

Domani insistono condizioni di tempo soleggiato al Sud e in Sicilia. Nuvole sparse al Centro, in Emilia Romagna e in Sardegna, con locali piovaschi sull’isola. Tempo instabile o perturbato al Nord, con rovesci e temporali sparsi sulle Alpi, in Piemonte e in Lombardia, ma in estensione al Nord-Est in serata.

Temperature massime in calo, più sensibile al Nord: i valori si riportano in linea con la media al Nord-Ovest, rimanendo ancora oltre la norma nel resto d’Italia con picchi di 32-33 gradi. Venti deboli, in prevalenza meridionali.