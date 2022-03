Meteo 12 marzo: weekend con aria gelida, rischio pioggia per alcune regioni

In questo fine settimana la coda meridionale di una perturbazione (la numero 3 del mese) fa il suo ingresso nel Mediterraneo occidentale, influenzando le condizioni meteo in alcune regioni. Nuvole associate ad alcune precipitazioni ed accompagnate da umidi, miti e intensi venti di Scirocco raggiungeranno le nostre Isole maggiori, con fenomeni anche moderati nel sud e nell’est della Sardegna. Più modesto invece l’interessamento dell’estremo Nord-Ovest, dove ancora non si vede una vera fine alla grave siccità.

Sul resto d’Italia le condizioni meteo saranno stabili, e l’elemento saliente del weekend sarà la presenza della massa d’aria fredda affluita venerdì con temperature che soprattutto al Nord e nelle regioni adriatiche risultano sotto le medie stagionali.

Previsioni meteo per sabato 12 marzo

Sulle regioni di Nord-Ovest e sulle due Isole maggiori cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge sparse in arrivo in Sardegna, fino a moderate nei settori meridionali e orientali della regione, in estensione all’ovest e al sud della Sicilia tra il pomeriggio e la sera. Occasionali deboli nevicate sulle Alpi piemontesi fin verso 400-500 metri. Nel resto del Paese prevarranno le schiarite, alternate a qualche temporaneo annuvolamento su Alpi orientali, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria e Appennino.

Temperature massime in ulteriore diminuzione al Nord-Ovest, in Toscana e nelle Isole; clima insolitamente freddo, con valori al di sotto della norma al Nord e versante adriatico. Venti moderati o tesi di Scirocco sul Mar Tirreno e intorno alle Isole, con forti raffiche sulla Sardegna; Tramontana in Liguria. Mari di ponente molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domenica 13 marzo

Domenica molto nuvoloso o coperto sulle due Isole maggiori con piogge sparse in Sardegna, localmente moderate nel settore orientale e in graduale attenuazione. Qualche iniziale e debole precipitazione anche in Sicilia con neve sui rilievi oltre i 900-1200 metri, in esaurimento già in mattinata. Un po’ di nubi sparse, con un cielo irregolarmente nuvoloso, su Nord-Ovest, Toscana, Puglia meridionale e Calabria; qualche precipitazione in lento arrivo su Liguria, Piemonte occidentale e Valle d’Aosta, nevose oltre i 600-800 metri.

Nel resto del Paese giornata più soleggiata.

Temperature minime in diminuzione al Centro-Nord con deboli gelate anche in pianura; massime pomeridiane in lieve aumento al Nord e regioni adriatiche, ma con valori ancora ovunque inferiori alla norma. Venti moderati o tesi di Scirocco su Tirreno e Isole maggiori. Molto mossi o agitati i mari di ponente, mosso lo Ionio.