Meteo 12 maggio: sole e stabilità, ma sta per cambiare qualcosa. I dettagli

Il secondo weekend di maggio proseguirà nel segno del sole e del tempo stabile su gran parte dell’Italia, in buona parte protetta un promontorio in temporanea espansione sopra il Mediterraneo centrale. Gli eventuali fenomeni di instabilità saranno essenzialmente limitati alle zone alpine nel pomeriggio odierno (domenica 12 maggio). Il tipo di massa d’aria associata all’anticiclone favorirà un clima da tarda primavera, con temperature nella norma o poco al di sopra, diffusamente intorno alla soglia dei 25 gradi.

A partire dalla sera, tuttavia, si conferma la tendenza ad un indebolimento del campo anticiclonico e alla ripresa del flusso atlantico verso l’Europa centrale, con un coinvolgimento anche delle regioni centro-settentrionali. In seno a tale flusso si muoveranno due nuove perturbazioni, che apporteranno un tempo molto instabile: la prima di queste (la n.4 di maggio) in transito tra domenica notte e lunedì 13 maggio, la seconda (la n.5) molto più attiva, tra martedì 14 sera e giovedì 16, con una fase di intenso maltempo soprattutto al Nord. Le regioni meridionali e le Isole, al contrario, resteranno ai margini, con tempo più stabile e caldo anomalo in aumento, complici i venti di Scirocco, che spingeranno i termometri anche oltre i 30 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 12 maggio

Sulla maggior parte delle regioni tempo prevalentemente soleggiato. Da segnalare la presenza, sin dalla mattinata, di una nuvolosità molto irregolare al Nord. Nel pomeriggio nubi in ulteriore addensamento attorno alle zone alpine e prealpine, con lo sviluppo di isolati rovesci o temporali. In serata possibile coinvolgimento delle pianure di Nord-Ovest. Al Centro-Sud e sulle Isole qualche annuvolamento nelle ore più calde del giorno attorno ai rilievi, ma senza conseguenze.

Venti deboli, salvo rinforzi da est nel Canale di Sardegna e da nordovest nell’Adriatico meridionale. Mari generalmente poco mossi o calmi, un po’ mosso il Canale di Sardegna. Temperature invariate, con massime pomeridiane ovunque tra 20 e 25 gradi, ma con punte locali fino a 26-27 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 13 maggio

Al Sud e sulla Sicilia tempo abbastanza soleggiato, ma a tratti con un cielo velato o parzialmente nuvoloso per il passaggio di nubi ad alta quota. Al Centro e sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso, a tratti alcune schiarite: nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci o temporali lungo la dorsale appenninica. Al Nord cielo nuvoloso o molto nuvoloso e alcune precipitazioni intermittenti, più probabili attorno ai rilievi e sulle pianure di Nord-Ovest.

Temperature massime in lieve calo al Centro-Nord, più sensibile all’estremo Nord-Ovest; in lieve aumento al Sud e sulle Isole dove si potranno toccare i 26-27 gradi. Venti moderati di Scirocco nei Canali delle Isole, con mari mossi; per lo più deboli altrove.