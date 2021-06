Meteo 12 giugno, caldo estivo in aumento nel weekend

Alta pressione in rinforzo sull'Italia in questo 12 giugno con caldo in aumento e qualche temporale residuo al Sud e sulla Sicilia. Gli aggiornamenti meteo

12 Giugno 2021 - ore 10:00 Redatto da Redazione Meteo.it