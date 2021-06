Meteo, 12 giugno con anticiclone in rinforzo

Insieme al weekend ormai alle porte, per l'Italia si apre una svolta meteo: l'alta pressione si espanderà sul Paese a partire da domani, quando farà sentire i suoi effetti soprattutto al Centro-Nord con tanto sole e caldo in aumento.

Sabato gli ultimi temporali insisteranno in particolare sulle regioni meridionali, che saranno poi raggiunte dall'anticiclone nella giornata di domenica 13 giugno.

Le previsioni meteo per sabato 12 giugno

Condizioni meteo più stabili al Centro-Nord e in Sardegna, dove prevarrà il sole. Residua instabilità al Sud e in Sicilia con possibile sviluppo di rovesci e temporali a partire dalle zone interne, ma in parziale estensione anche alle coste tirreniche e ioniche, specialmente nelle ore centrali del giorno.

Temperature quasi ovunque in aumento, più sensibile al Centro-Nord, con punte massime di 31-32 gradi. Venti a regime di brezza con locali rinforzi di Maestrale al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 13 giugno

L'alta pressione ingloberà anche le regioni meridionali, garantendo una giornata soleggiata in tutta Italia. Farà eccezione solo qualche nuvola in più sull'Appennino e in Calabria.

Aumenterà il caldo, con temperature elevate soprattutto al Centro-Nord dove registreremo punte di 32-33 gradi, specie nelle aree lontane dalle coste. I venti saranno per lo più deboli.