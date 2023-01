Meteo: 12 gennaio qualche pioggia e poca neve. Venerdì 13 rialzo termico

La veloce perturbazione n.3, in transito al Centro-Sud, insisterà sulle regioni meridionali nella prima parte di giovedì 12 gennaio, allontanandosi verso il Mediterraneo orientale già in serata. La ventilazione rimarrà a tratti sostenuta e mediamente nord-occidentale, specialmente intorno alle Isole maggiori, mentre la massa d’aria più fredda manterrà le temperature su livelli più in linea con la stagione.

Venerdì 13 gennaio correnti occidentali più miti e umide favoriranno un rialzo termico, soprattutto al Centro-Sud, ma accompagnato da cieli nuvolosi anche se non sono previste piogge di rilievo. Nel frattempo altre perturbazioni in transito sull’Europa centrale andranno a sfiorare le Alpi; sabato 14 una di queste, in discesa verso la Penisola Balcanica, riuscirà a portare qualche precipitazione nelle regioni del Centro-Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 12 gennaio

Inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso al Sud, in Sicilia e sul medio Adriatico con qualche pioggia sparsa che nel pomeriggio tenderanno a concentrarsi tra Calabria e nord della Sicilia con fenomeni localmente moderati; quota neve in Appennino intorno ai 1200-14300 metri. Maggiori schiarite nel resto del Paese, salvo il transito di velature e la presenza di nubi compatte sulla Sardegna occidentale e a ridosso dei settori alpini di confine dove non si escludono locali nevicate sull’Alto Adige nord-orientale.

Temperature senza grandi variazioni. Ancora ventoso al Centro-Sud, soprattutto intorno alle Isole. Molto mossi o agitati i mari a ovest e a sud delle isole maggiori, poco mossi o localmente mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per venerdì 13 gennaio

Cielo in gran parte nuvoloso, con delle schiarite al mattino all’estremo Sud e dal pomeriggio sulle regioni settentrionali. Nel corso della giornata non si escludono sporadiche piogge fra il Levante ligure e i settori tirrenici fino all’alta Calabria. Qualche nevicata possibile sulle zone di confine delle Alpi valdostane.

Temperature in rialzo nei valori massimi al Centro-Sud, minime in aumento al Nord. Venti in rinforzo da ovest sui mari di ponente, con conseguente nuovo aumento del moto ondoso.