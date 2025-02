Meteo 12 febbraio: deboli piogge al Centro-Nord. A San Valentino in arrivo aria artica!

La perturbazione atlantica (la numero 4 di febbraio) che ha raggiunto l’Italia insisterà su gran parte delle regioni del Centro-Nord anche nella giornata di oggi (mercoledì 12), portando piogge per lo più deboli e con temperature nella norma del periodo o poco al di sopra. Giovedì 13 tempo instabile al Centro Italia, mentre la pausa nelle precipitazioni al Nord potrebbe favorire la formazione di foschie e nebbie in pianura.

Entro le prime ore venerdì 14 febbraio un’altra perturbazione (la n.5 del mese) raggiungerà l’arco alpino accompagnata da una massa d’aria fredda artica, la cui evoluzione successiva è ancora affetta da una notevole incertezza. Lo scenario al momento più probabile vede lo sviluppo di un vortice ciclonico in movimento lungo la Penisola, responsabile di una fase di maltempo invernale con forti venti.

Le previsioni meteo per mercoledì 12 febbraio

Cielo da nuvoloso a coperto al Centro-Nord; parziali schiarite al Sud e nelle Isole; al mattino ancora piogge in Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna, più diffuse nelle regioni centrali, dove insisteranno anche nel pomeriggio.

In serata fenomeni più isolati in pianura Padana, Romagna e lungo il versante tirrenico. Temperature minime stabili o in leggero rialzo; massime quasi invariate. Venti deboli o moderati meridionali in Puglia e nel Tirreno.

Le previsioni meteo per giovedì 13 febbraio

Nubi basse e nebbie fino al mattino in pianura Padana; nuvolosità irregolare altrove, con locali piogge tra basso Lazio e Campania. Nel pomeriggio nuvole non compatte in tutto il Paese, con piogge sparse nelle regioni centrali e nelle zone interne del Sud e delle Isole.

In serata graduale peggioramento al Nord-Est per l’avvicinarsi di un fronte freddo. Temperature minime in lieve calo al Nord, in aumento al Sud. Massime stabili o in leggero aumento.