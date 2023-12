Meteo: 12 dicembre con qualche pioggia, peggioramento più intenso da mercoledì

Cieli molto nuvolosi su gran parte d’Italia, ma condizioni meteo per lo più stabili con scarse precipitazioni e temperature oltre la norma, specialmente al Centro-Sud e nelle Isole dove i valori sono anche di 4-5 gradi al di sopra della media climatica.

La perturbazione in transito in queste ore è infatti molto debole, con poche piogge sulle regioni tirreniche e nevicate ad alta quota in Val d’Aosta e sulle Alpi di confine.

Alle spalle di questo sistema nuvoloso si trova un’altra perturbazione (la nr. 5 del mese) che sarà la causa di un nuovo peggioramento: mercoledì raggiungerà il Centro-Nord per poi scivolare al Centro-Sud giovedì. Ci sono ancora significativi margini di incertezza sulle precipitazioni associate a questa perturbazione, perciò si consiglia di non perdere i prossimi aggiornamenti. Dal punto di vista termico, dopo alcuni giorni con temperature oltre la norma, da giovedì ritorneremo su valori invernali: sembra, infatti, probabile l’afflusso di aria fredda che determinerà un calo termico a partire dalle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per martedì 12 dicembre

Tempo in parte soleggiato in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e nelle Isole. Nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia, con qualche debole pioggia tra Umbria e Toscana, in Campania e Calabria tirrenica. Precipitazioni anche lungo le Alpi di confine e in Valle d’Aosta, nevose solo oltre 1.800-2.000 metri. Al mattino nebbie o foschie in pianura al Nord, dove la stabilità atmosferica sta portando ad un aumento del livello degli inquinanti.

Temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud con valori miti per il periodo, fino a punte vicine ai 25 gradi in Sardegna e Sicilia. Venti moderati occidentali sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 dicembre

Cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte del Centro-Nord. In mattinata nevicate sulle Alpi oltre i 1.600 metri, piogge e rovesci in Liguria, Lombardia e Nord-Est. Sulle regioni centrali, specialmente settori interni e tirrenici, peggioramento dal pomeriggio, anche con il rischio di temporali; al Nord-Ovest, nel frattempo, le schiarite si faranno più ampie, ma con la formazione di nebbie in serata. Nel corso della giornata resisteranno parziali schiarite su Abruzzo, Molise, estremo Sud e Sicilia. Temperature in aumento al Sud e in Sicilia, senza grandi variazioni altrove.