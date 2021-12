Meteo, 12 dicembre con piogge residue poi torna il tempo stabile

Il profondo e intenso ciclone responsabile del forte maltempo che nelle ultime ore ha coinvolto il Centro-Sud, si è allontanato verso la Penisola Balcanica. Domenica 12 dicembre il tempo migliorerà gradualmente sulle regioni centro-meridionali con residue, deboli e isolate precipitazioni al mattino sul medio-basso Adriatico e all’estremo Sud. Per la prossima settimana si conferma il ritorno dell’alta pressione e una fase di calma meteorologica che potrebbe durare fino al prossimo weekend. Un vasto e robusto anticiclone sull'Europa centro-occidentale riuscirà ad abbracciare anche la nostra Penisola, soprattutto le nostre regioni centro-meridionali dove, per via della stabilità atmosferica e della scarsa ventilazione, aumenteranno le nebbie e peggiorerà la qualità dell’aria. Le regioni meridionali rimarranno un po' ai margini dell’anticiclone: insisteranno un po’ di nuvole, un po’ di vento da nord e temperature leggermente inferiori alle medie stagionali.

Previsioni meteo per domenica 12 dicembre

Domenica soleggiato al Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria, Marche e Sardegna. Nuvole sparse altrove con qualche pioggia, più che altro al mattino, su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e nord della Sicilia; quota neve sui rilievi intorno a 700-1200 metri. Temperature mattutine diffusamente sotto lo zero al Nord; massime stazionarie o al più in lieve aumento: valori nella norma al Nord, leggermente al di sotto al Centro-Sud. Venti deboli al Nord, Toscana e Sardegna; da moderati a localmente forti nel resto del Centro-Sud. Mari: poco mossi il Mar Ligure, l’alto Adriatico e l’alto Tirreno; mossi a localmente agitati tutti gli altri bacini.

Previsioni meteo per lunedì 13 dicembre

Lunedì giornata soleggiata in gran parte dell’Italia. Un po’ di nuvolosità variabile e irregolare su estremo Nordest, Molise, Puglia, Appennino campano, Basilicata, Calabria, nord della Sicilia. Fino al mattino deboli nevicate oltre 1200 metri sull’Alto Adige nord-orientale. All’alba qualche banco di nebbia possibile tra il basso Veneto e il nordest dell’Emilia. Temperature mattutine prossime allo zero al Centro-Nord con locali deboli gelate. Temperature massime in rialzo quasi ovunque, leggermente inferiori alla norma al Sud. Venti moderati settentrionali al Centro-Sud, deboli altrove. Mari: quasi calmo l’alto Adriatico, per lo più poco mossi il Mar Ligure e il medio-alto Tirreno; mossi o molto mossi i restanti mari.