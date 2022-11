Meteo, 12-13 novembre con vortice freddo dai Balcani: piogge, temporali e calo termico

Dopo un venerdì caratterizzato da un temporaneo rinforzo dell’alta pressione, nel weekend del 12-13 novembre un vortice di bassa pressione in quota (perturbazione n.4 del mese), attualmente posizionato nel sud della penisola balcanica, determinerà un graduale peggioramento meteo. Nelle prossime ore il vortice raggiungerà le regioni meridionali per poi risalire lungo la nostra penisola. Nella seconda parte della giornata un po’ di piogge arriveranno al Sud e sulla Sicilia per poi estendersi domenica anche al Centro, alla Sardegna e all’Emilia Romagna. Si prospetta quindi un weekend estremamente variabile e a tratti instabile soprattutto al Centro-Sud. Questa perturbazione sarà accompagnata da un nucleo di aria più fredda che, da domenica, riporterà le temperature più in linea con la norma dopo i valori piuttosto miti degli ultimi giorni. L’attuale tendenza evidenzia per la prossima settimana l’assenza dell’alta pressione e l’instaurarsi di un flusso occidentale umido e mite con il possibile passaggio di alcune perturbazioni atlantiche.

Le previsioni meteo per sabato 12 novembre

Al Centro-Nord e in Sardegna il tempo sarà stabile e asciutto, ma con un po’ di nuvolosità in transito e nebbie in graduale dissolvimento in pianura Padana. Al Sud e in Sicilia le nubi saranno più compatte, specialmente dal pomeriggio quando saranno anche associate a isolate piogge o rovesci che potrebbero inizialmente coinvolgere anche il Molise.



Temperature massime in lieve calo al Sud e sulla Sicilia; valori ancora sopra la media, con punte fino a 18-20 gradi al Nord e sul settore adriatico, 20-24 gradi su settore tirrenico e Isole. Venti da deboli a moderati settentrionali al Centro-Sud, con ulteriori rinforzi su Adriatico e Ionio. Mari: fino a localmente molto mossi basso Adriatico e Ionio, da poco mossi a localmente mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per domenica 13 novembre

Cielo inizialmente poco nuvoloso su gran parte del Nord e regioni centrali tirreniche; in prevalenza nuvoloso altrove con piogge e locali temporali su medio-basso Adriatico, settore ionico e Sardegna orientale. Nel pomeriggio nubi in aumento al Nord e piogge anche sull’Emilia Romagna. Alla sera precipitazioni in estensione a Lazio e Veneto.



Temperature in generale calo, più sensibile al Centro-Nord e in Sardegna, specie nelle massime; nel pomeriggio valori fino a 20-21 gradi in Sardegna e Sicilia, per lo più tra 14 e 19 gradi altrove. Venti deboli su Tirreno meridionale e Isole maggiori; fino a moderati altrove. Mari in prevalenza mossi, fino a molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio settentrionale.