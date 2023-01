Meteo, oggi, giovedì 19 gennaio, aria artica, pioggia e neve

Dopo settimane di latitanza, adesso l’inverno irrompe in Europa, grazie ad un radicale cambio della circolazione atmosferica, in favore di una dinamica meteorologica decisamente più perturbata e più fredda. In Italia, a sperimentare un primo raffreddamento sono state le regioni settentrionali: tuttavia, a partire da oggi, giovedì 19 gennaio, con la propagazione dell’aria artico-marittima fino al cuore del mar Mediterraneo, le temperature caleranno sensibilmente anche sulle regioni centro-meridionali, sino ad oggi rimaste esposte ad un flusso più temperato sud-occidentale.

A pilotare l’aria fredda ci penserà la perturbazione n. 8, il cui ingresso dal Golfo del Leone nella serata odierna innescherà la formazione di una circolazione ciclonica tra Liguria e Toscana, in successivo scivolamento verso sud-est.

Rischio di neve fino in pianura al Nord-Est e soprattutto in Emilia, fino a quote di bassa collina al Centro e sulla Sardegna. A seguire, tra domani e sabato, la perturbazione n.9 investirà le Isole, il Sud e poi il medio Adriatico, con un altro carico di piogge e nevicate fino a quote basse.

La tendenza a medio-lungo termine suggerisce una prosecuzione della fase pienamente invernale, con temperature destinate a portarsi e a mantenersi diffusamente sotto la norma anche all’inizio della prossima settimana.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 19 gennaio

Dal pomeriggio rasserena all’estremo Nord-Ovest, cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese, salvo alcune schiarite tra basse Marche, Abruzzo e Molise. Neve fino in pianura in Emilia, mista a pioggia su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Precipitazioni sparse, intermittenti, lungo il versante tirrenico, in Umbria, in Sardegna, nel nord e ovest della Sicilia. Quota neve tra 500 e 900 metri al Centro e sulla Sardegna (anche meno sull’isola e sull’alta Toscana), oltre 900-1200 metri sull’Appennino meridionale.

Temperature in generale diminuzione, più sensibile al Nord-Est, sulle regioni peninsulari e sulle Isole. Venti: Maestrale burrascoso sulla Sardegna, forte Tramontana in Liguria, Bora sull’alto Adriatico. Mari: molto mossi o agitati i bacini occidentali e lo Ionio.

Le previsioni meteo per venerdì 20 gennaio

Deboli nevicate fino in pianura in Emilia, miste a pioggia su Polesine e costa romagnola, in esaurimento dal pomeriggio. Piogge e nevicate fin verso 500-700 m sulla Sardegna, in attenuazione in serata quando il maltempo si sposterà sul medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, con piogge, rovesci e neve oltre 600-1000 metri. Neve a quote più basse (400-600 m) su Abruzzo e Molise, anche meno (100-300 m) nelle Marche.

Temperature minime e massime in diminuzione quasi ovunque. Clima invernale, con valori inferiori alla norma. Venti in attenuazione, moderati o tesi settentrionali sulla Sardegna, di Grecale sull’alto Tirreno, di Bora sull’alto Adriatico, di Tramontana in Liguria. Mari: molto mossi o agitati i bacini meridionali e il mare di Sardegna.