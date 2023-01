Meteo, mercoledì 18 maltempo al Centro-Sud. Piogge, neve e forti venti

L’inverno si sta facendo strada in Europa, grazie ad un radicale cambio della circolazione atmosferica, in favore di una dinamica meteorologica decisamente più perturbata e gradualmente anche più fredda. In Italia, a sperimentare un primo raffreddamento sono le regioni settentrionali: tuttavia, a partire da giovedì 19 gennaio, con la propagazione dell’aria artico-marittima fino al cuore del mar Mediterraneo, le temperature caleranno sensibilmente anche sulle regioni centro-meridionali, sino ad oggi rimaste esposte ad un flusso più temperato sud-occidentale.

A pilotare l’aria fredda sarà la perturbazione n. 8, il cui ingresso sui mari nord-occidentali nella serata di mercoledì 18, favorirà la formazione di una circolazione ciclonica tra Liguria e Toscana, in successivo scivolamento verso sud-est.

Attenzione al rischio di neve fino in pianura, nella giornata di giovedì, in Emilia e fino a quote collinari al Centro e sulla Sardegna. A seguire, tra venerdì e sabato, un’altra perturbazione (la n.9) dovrebbe investire le Isole, il Sud e poi il medio Adriatico. La fase di stampo pienamente invernale proseguirà per diversi giorni, con temperature destinate a portarsi diffusamente sotto la norma e con occasione per altre precipitazioni, nevose fino a bassa quota.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 gennaio

Su tutte le regioni cielo da nuvoloso a coperto, ma con alcune ampie schiarite in mattinata lungo la costa del medio-basso Adriatico e al Nord-Ovest. Nel corso della giornata precipitazioni sparse, con possibili rovesci, su buona parte del Centro-Sud e sulle Isole, più probabili e frequenti sul lato tirrenico. Fenomeni localmente intensi sulla Campania. Neve oltre 1000-1300 metri su Appennino centrale e Sardegna, a quote inferiori su quello settentrionale. Nella notte tendenza a peggioramento, con nevicate fino a quote basse su Emilia occidentale, entroterra ligure di levante e alta Toscana.

Temperature massime in calo al Centro e in Sardegna, in lieve aumento al Nord-Ovest; valori ancora molto miti al Sud e in Sicilia. Venti intensi sud-occidentali al Centro-Sud, in rotazione da nord-ovest sulla Sardegna. Mari quasi tutti da molto mossi a molto agitati.

Le previsioni meteo per giovedì 19 gennaio

Dal pomeriggio rasserena all’estremo Nord-Ovest, da nuvoloso a coperto nel resto del Paese. Neve fino in pianura su Emilia, mista a pioggia su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Precipitazioni sparse, intermittenti, e locali rovesci lungo il versante tirrenico, in Umbria, in Sardegna e sulla Sicilia. Quota neve tra 500 e 1000 metri al Centro e sulla Sardegna (anche meno sull’isola e sull’alta Toscana), oltre 800-1200 metri sull’Appennino meridionale.

Temperature in generale diminuzione, più sensibile al Nordest, sulle regioni peninsulari e sulle Isole. Venti di Maestrale burrascosi sulla Sardegna, da moderati a tesi tra ovest e sudovest nel resto del Centro-Sud. Mari: molto mossi o agitati i bacini occidentali e lo Ionio.