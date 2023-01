Meteo, alta pressione di nuovo protagonista. Epifania con tempo stabile

Alta pressione ancora protagonista sull’Italia, con condizioni di stabilità atmosferica e temperature oltre la norma che proseguiranno su gran parte del Paese fino a sabato. La scarsa ventilazione e l’elevata umidità quindi favoriranno ancora la formazione di strati di nubi basse e nebbie in molte aree soprattutto al Centro-Nord, con un ulteriore accumulo di inquinanti. In montagna, in particolare sulle Alpi, lo zero termico resta posizionato a quasi 3000 metri di quota, un dato davvero anomalo.

Da domenica però si conferma un netto cambio della circolazione atmosferica, con il cedimento dell’alta pressione e l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n.2 di gennaio), accompagnata da molto vento, che investirà la Sardegna e il Centro-Nord, con precipitazioni anche intense e nevicate sulle Alpi. I primi effetti potrebbero presentarsi già sabato, con qualche pioggia al Nord-Ovest e in Toscana. Il peggioramento di domenica riporterà in molte regioni le temperature verso valori più vicini alla norma, ma non è previsto l’arrivo di aria molto fredda.

Le previsioni meteo per giovedì 5 gennaio

Inizio di giornata con cielo grigio o nebbioso sulle zone di pianura del Nord, in Liguria, lungo il medio, alto Adriatico e nell’interno del Centro; maggiori schiarite sulle Alpi, al Sud e nelle Isole. Nel pomeriggio nebbie e nubi basse saranno persistenti solo in Friuli Venezia Giulia, Veneto e parte dell’Emilia Romagna; nuvole anche in Liguria, in Umbria e nelle regioni tirreniche; in prevalenza poco nuvoloso altrove; la sera torna la nebbia in pianura anche al Nord-Ovest.

Temperature minime in calo al Nord; massime quasi invariate e superiori alla media. Venti deboli, con rinforzi di Maestrale in Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 6 gennaio, Epifania

Ancora nebbie e nubi basse in pianura al Nord, persistenti soprattutto in Lombardia, Liguria ed Emilia; bel tempo sulle Alpi, schiarite nel pomeriggio anche all’estremo Nord-Est e sulle coste della Romagna; molto nuvoloso in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, con qualche pioggia possibile nel nord dell’Isola. Poco nuvoloso altrove, ma con più nuvole in Calabria e piogge nel sud della regione.

Temperature in calo al Nord-Ovest. Venti deboli, solo a tratti moderati da ovest in Sardegna.